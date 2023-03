L'histoire du prochain Pixar intitulé Elemental est dans la même veine que celle de Vice Versa et de Soul. disney

Les premières images du prochain Pixar vont vous en mettre plein la vue

Disney a dévoilé hier la bande-annonce d'Elemental, le prochain Pixar qui sortira cet été.

Plus de «Divertissement»

L'air, la terre, l'eau et le feu: voici les principaux personnages du prochain Pixar. La bande-annonce d'Elemental a été dévoilée ce mardi 28 mars et d'après les premières images, il semblerait que l'eau et le feu deviennent copains.

Elemental (Élémentaire en français) se déroule à Element City. Dans cette ville, il y a plusieurs districts: celui de l'air, de la terre, de l'eau et du feu. Chacun vit en harmonie, mais personne ne se mélange, sinon c'est le bordel. Or, on comprend vite qu'il va y avoir une faille.

Amber (Flam en français), une jeune femme intrépide et enflammée et Wade (Flack en français), un garçon sentimental et placide, vont se rencontrer par hasard. Leur personnalité fait écho à leur appartenance à l'un des quatre éléments, respectivement le feu et l'eau. L’amitié qui s'installe entre les deux remet en question les croyances d'Amber. On imagine facilement que le feu et l'eau vont tomber amoureux, un amour impossible à première vue.

La bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

L'histoire d'Elemental est dans la même veine que celle de Vice Versa et de Soul: la première personnifiait des émotions, la seconde des âmes. Des concepts abstraits expliqués avec poésie aux enfants et racontés avec philosophie aux adultes.

Le réalisateur Peter Sohn s'est inspiré de son enfance. Dans une interview pour Le Figaro, il explique comment le tableau périodique des éléments l'a fait rêvasser quand il était petit.

«J'ai toujours trouvé que ce tableau ressemblait à une sorte d'immeuble d'habitation. Les éléments vivaient leur vie les uns à côté des autres. Je faisais des blagues à propos de l'un ou de l'autre: "Ces deux-là sont amis." Ou bien: "Ceux-là ne se font pas confiance." C'est de là que tout est venu.» Peter Sohn dans Le Figaro

Pour ce qui est de l'histoire d'amour qu'on devine entre Amber et Wade, le réalisateur américano-coréen s'est inspiré de sa vie privée:

«Ma famille craignait que je me marie à une personne à laquelle je n'étais pas destinée. C'était quelque chose de culturel. Et c'est ainsi qu'est né cette question: Et si le feu se mariait avec l'eau? Ce point de départ m'a paru assez intrigant pour que je puisse imaginer un récit autour.»

Elemental sera l'unique projet Pixar de l'année 2023. Il sortira au cinéma et sur Disney+ le 23 juin.

Et si les animaux avaient les yeux devant?

1 / 22 Et si les animaux avaient les yeux devant? source: imgur

5 choses à savoir sur Pedro Pascal, la star de The Last of Us et The Mandalorian: