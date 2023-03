Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis formaient un duo mère-fille extraordinaire dans Freaky Friday.

Ce film culte pour jeunes filles en crise d'ado aura une suite

C'est Jamie Lee Curtis qui le confirme. Freak Friday devrait avoir une suite.

Il y a 20 ans (oui, 20 ans), Jamie Lee Curtis plaquait ses mains sur son visage en disant: «I'm oooooooold!» Il y a 20 ans, Lindsay Lohan découvrait horrifiée qu'elle n'avait plus de porte à sa chambre et que: «Privacy is a privilege». Il y a 20 ans, toutes les ados de la planète étaient amoureuses de Jake (Chad Michael Murray).

Freaky Friday a 20 ans cette année et coïncidence du calendrier ou pas, Jamie Lee Curtis a déclaré le 26 février à Variety qu'il y aura une suite:

«Ça va se faire. Sans dire qu’il se passe officiellement quelque chose, je peux vous regarder et vous dire: oui, ça va se faire» Jamie Lee Curtis à Variety

Rien n'a été annoncé officiellement. Peut-être que l'actrice s'enflamme toute seule. Rappelons qu'elle avait déjà teasé les fans le 10 février dernier en postant sur Instagram une photo souvenir d’elle aux côtés de Lindsay Lohan: «C’est vendredi. C’est tout ce que je dis! Croisons les doigts!» écrivait-elle en légende. D’ailleurs, sa co-star avait réagi en postant un émoji 🤞dans les commentaires.

Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis, jadis. instagram

Est-ce des paroles en l'air? Ou est-ce une façon de faire pression sur Disney pour envisager une suite? Le journaliste de Variety révèle également une conversation qu'il a eue avec Jamie Lee Curtis lors de la Première du film Netflix Glass Onion: A Knives Out Mystery en novembre à Los Angeles:

«Il n'y a pas de date prévue, mais on en parle. Les gens parlent. Les bonnes personnes parlent»

Elle a ajouté:

«J'aurai 64 ans dans une semaine et Lindsay en a 36... [Une suite] se prête si bien. Nous sommes toutes les deux engagées dans ce projet et ce n'est pas à nous de le faire. C'est à Disney de le faire et je pense qu'ils sont intéressés»

Jamie Lee Curtis a l'air plutôt convaincue. A l'heure où Disney a annoncé la sortie des suites de ses films cultes (La Reine des Neiges, Toy Story ou encore Il était une fois), il ne serait pas étonnant de voir Freaky Friday 2 sur la plateforme de streaming.

Reste à savoir quel scénario sera choisi pour cette suite 20 ans après. Lindsay Lohan ne pourra plus jouer l'ado en pleine crise de puberté et Jamie Lee Curtis, la mère carriériste. Et puis, on est quand même un peu inquiet pour le jeu d'actrice de Lindsay Lohan. Elle n'avait pas brillé dans son dernier film, celui sorti durant les Fêtes de Noël sur Netflix.

Si vous n'avez pas vu ce film... tant mieux pour vous.

Lindsay Lohan a aussi prouvé ses talents d'actrice en faisant croire que le lait avec du Pepsi, c'est délicieux:

Affaire à suivre.

