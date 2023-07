Barbie, prête à conquérir le monde? capture d'écran twitter

La Barbie géante de Dubaï est un fake

Elle a fait le tour d'internet: la Barbie géante donnant l'impression de sortir de sa boîte est en réalité, fausse.

Plus de «Divertissement»

Elle a dérouté tout le monde sur internet: une Barbie presque aussi grande que le Burj Khalifa (828 mètres quand même) donnant l'impression de sortir de sa boîte avait prétendument été installé à Dubaï. Il était facile de croire qu'il s'agissait d'un écran 3D comme on en voit dans certaines grandes villes comme Tokyo. Et puis, on parle de Dubaï... tout est possible là-bas.

En réalité, tout est faux. Il n'y a aucun écran installé devant la tour la plus haute du monde.

Derrière la création de cet écran fictif, une agence spécialisée dans les réseaux sociaux appelée Eye Studio et basée aux Émirats arabes unis. Juhi Rupani, la propriétaire de l'agence, a confirmé au site AP News que c'était un fake.

«ll s'agit d'une vidéo générée par ordinateur, qui n'a rien à voir avec la réalité» Juhi Rupani, Eye Studio

«Si les gens sont troublés, ça signifie que l'artiste 3D a fait du bon travail» Juhi Rupani, Eye Studio

Elle ajoute que la vidéo ne fait pas partie d'une campagne de Mattel ou de Warner Bros pour le film, qui sort en août aux Emirats arabes unis. Etonnant quand on voit comment le rouleau compresseur marketing du film a tout écrasé sur son passage.

En effet, depuis sa sortie au cinéma il y a deux semaines, difficile d'ignorer la poupée Mattel, que ce soit dans les magasins (Zara vient de sortir une collection), sur Spotify (la bande originale est signée par de grands noms de la pop comme Dua Lipa et Nicki Minaj) et même sur Google (quand vous faites une recherche en écrivant le mot «Barbie», tout devient rose).

Selon Variety, le marketing d'un film de cette envergure coûte généralement entre 100 et 150 millions de dollars. Le média spécialisé dans le cinéma a posé la question à Josh Goldstine, président du marketing mondial de Warner Bros.:

«Je ne ferai aucun commentaire sur le budget. Si les gens pensent que nous avons dépensé autant, c'est parce que le film est omniprésent. (...) En fait, nous avons dépensé de manière responsable pour un film événementiel.» Josh Goldstine, président du marketing mondial de Warner Bros.

Des réactions négatives

Cette gigantesque poupée 3D n'avait pas fait l'unanimité et avait troublé les gens sur les réseaux sociaux:

«Si je voyais ça en vrai, je ferais une crise cardiaque» Sur Twitter

«Cette publicité est putain d'effrayante, j'en aurais pleuré» Sur Twitter

«Tiens, une publication sur Barbie, ça faisait longtemps» Sur Instagram

«La communication de ce film est incroyablement plus développée que le film lui-même» Sur Instagram

Voilà en tout cas une jolie pub gratuite pour le film dont Mattel et la Warner ne vont pas se priver.

Vous aimez Dubaï? Voici de quoi vous satisfaire 1 / 19 Dubaï la magnifique