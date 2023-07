Google a une surprise pour les fans de «Barbie» 💖

Le moteur de recherche Google s'est paré de la couleur rose en ce mercredi 19 juillet, à l'occasion de la sortie du film Barbie.

Largement relayée par une campagne de marketing extrêmement bien rodée, la sortie du film Barbie est l'un des événements phares de l'année. Et pour cause, même Google s'est mis sur son 31. En effet, lorsque vous effectuez une recherche sur le film, des étoiles scintillantes roses apparaissent et le fond de votre écran se teinte d'un rose pâle. Voyez plutôt 👇

C'est si kitsch et si beau en même temps. Image: watson

Mais comment ça marche? Rien de plus simple, il suffit de faire une recherche concernant le film Barbie, qui sort en salle ce mercredi 19 juillet en Suisse romande. Idem lorsque des recherches sont effectuées sur les stars du film comme Margot Robbie, Ryan Gosling et la réalisatrice, Greta Gerwig.

Mais ce n'est pas tout

Outre Google, la marque de fast-fashion Zara a également sorti une collection entière de fringues à l'effigie de la poupée. Là aussi, une mannequin blonde à la plastique parfaite portant une robe rose (évidemment) annonce la collection Barbie.

Image: Zara

Tout comme Google, le logo Zara ainsi que les menus de la boutique en ligne sont devenus roses à l'occasion de la sortie du film. Du rose, en voulez-vous, en voilà! Robes, pantalons, combinaisons en jean, accessoires... Bref, de quoi faire une indigestion.

La combinaison noire avec le logo Barbie qui ferme le décolleté. Image: zara



Oui, c'est un sac. Image: Zara

Le jeans est également de mise dans cette collection Barbie! Image: zara

Sans oublier l'incontournable pyjama rose satiné. Idéal pour les nuits caniculaires. Image: Zara

Si vous avez toujours rêvé de ressembler à Barbie et Ken, c'est donc l'occasion ou jamais! (sia)

