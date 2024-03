Cette actrice ultra bankable serait la star du prochain «Jurassic Word»

Le nom de Scarlett Johansson a été mentionné pour jouer dans le prochain film de dinosaures.

Jurassic World n'a pas dit son dernier mot. En 2022, le troisième volet concluait la deuxième trilogie de la franchise des dinosaures débutée en 1993 avec Jurassic Park de Steven Spielberg. On s'attendait à une très longue pause avant une nouvelle série de films, mais Universal a avancé la date du 2 juillet 2025, soit un peu plus d'un an et demi après l'annonce du projet. Cette rapidité d'exécution surprend tout autant que le choix de l’éventuelle actrice principale.

Scarlett Johansson est pressentie pour jouer dans le prochain Jurassic World. Image: keystone

Chacun des trois films Jurassic World sortis en salles depuis 2015 a rapporté au moins 1 milliard de dollars au box-office. Le quatrième volet a désormais vocation à initier une nouvelle série qui n'a plus rien à voir avec les personnages de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, qui formaient le couple à l'écran dans la dernière trilogie.

Scarlett Johansson serait prête

De nouveaux visages sont donc nécessaires pour nous conter une nouvelle histoire de dinos croquant des gentils et de méchants Américains et le premier nom sorti, selon des sites spécialisés comme Screen Rant, est celui de Scarlett Johansson. Ce serait un coup d’éclat pour la série, car l'actrice s'est éloignée ces dernières années des blockbusters.

Comme le rapporte le bien informé Hollywood Reporter, elle est actuellement en négociation. On ne sait pas encore quel rôle assumera Scarlett Johansson, mais comme elle est la première star mentionnée, on peut supposer qu'elle tient l'un des rôles principaux et que l'histoire soit construite autour de son personnage. On imagine mal l'actrice mourir après 5 minutes de film. Il en faut toujours un, mais ça ne sera probablement pas elle.

Jurassic World 4 sonnerait donc le retour de l'actrice de 39 ans. Depuis qu'elle a quitté l'univers Marvel (MCU), elle n'a pas joué dans un blockbuster majeur. Elle a été vue pour la dernière fois au cinéma dans Asteroid City de Wes Anderson.

Que sait-on de Jurassic World 4?

Jurassic World 4 n'a pas encore de titre officiel et il n'y a toujours pas l'ombre d'une intrigue (pitié, ne faites pas parler les dinosaures). David Koepp, qui a écrit les deux premiers films de Jurassic Park, écrit également le scénario du prochain volet. C'est sa première participation dans la série depuis près de 30 ans. Le réalisateur est Gareth Edwards, à l'origine de superproductions telles que Godzilla (2014), Star Wars: Rogue One (2016) et plus récemment The Creator (2023). Steven Spielberg est quant à lui le producteur.

Jurassic World 3 est sorti en 2022 au cinéma. Image: Universal Pictures International Germany GmbH

La date de sortie de Jurassic World 4 aux Etats-Unis a été fixée au 2 juillet 2025. Elle s'applique également à la Suisse, avec un ou deux jours de différence. Si le film veut respecter le délai, le tournage devrait commencer bientôt. Mais l'étape la plus importante a peut-être déjà été franchie avec le casting de Scarlett Johansson.

