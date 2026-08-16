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Il existe un lien secret entre «Dune» et «L’Odyssée»

Le combat pour le meilleur film de l’année devient très intéressant.
Le combat pour le meilleur film de l’année devient très intéressant.

Il existe un lien secret entre «Dune» et «L’Odyssée»

La course au meilleur film de l’année bat son plein. «L’Odyssée» et «Dune: Part Three» rivalisent notamment pour décrocher le titre. Le combat devient toutefois bien plus intéressant quand on sait que les deux films ont un point commun.
16.08.2026, 12:0216.08.2026, 12:02
Anika Jany / watson.de

2026 semble être l’année du cinéma. Un blockbuster chasse l’autre. Sont de la partie: L’Odyssée de Christopher Nolan, déjà diffusée et acclamée, et Dune: Part Three de Denis Villeneuve, dont on attend impatiemment la sortie.

Alors que les deux films ne semblent au premier abord rien avoir en commun, un regard plus attentif révèle que c’est en réalité tout l’inverse.

En observant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il apparaît clairement que des spectateurs attentifs et des passionnés de lecture ont déjà découvert un lien entre ces deux films épiques. Certains vont même jusqu’à considérer L’Odyssée comme un préquel de Dune 3. Audacieux...

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Mais reprenons depuis le début…

Agamemnon est l’ancêtre de Paul Atréide

L’Odyssée de Nolan est déjà le film IMAX le plus rentable de tous les temps. Le 17 décembre 2026, Dune: Part Three souhaitera très certainement lui ravir ce titre.

Pourtant, il ne devrait normalement y avoir aucune concurrence entre ces deux œuvres, qui sont pourtant liées. Car lorsque Frank Herbert a écrit Dune et ainsi créé le matériau d’origine du chef-d'œuvre de Denis Villeneuve, il avait une idée très précise de l’identité de l’ancêtre de Paul Atréide (incarné par Timothée Chalamet).

«Dune Part Three»: Trailer officiel

Vidéo: watson

Dans la mythologie grecque, Agamemnon (joué par Benny Safdie dans l’épopée de Nolan) n’incarne pas seulement les conséquences tragiques de la guerre de Troie. Son frère Ménélas et lui sont connus sous le nom d’Atrides, ce qui signifie «fils d’Atreus».

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La ressemblance nominale entre Agamemnon, les Atrides et la Maison Atréide ne doit rien au hasard: Frank Herbert a lié la maison de Paul aux légendaires Atrides.

«The Odyssey»: Trailer officiel

Vidéo: extern / rest

Des romans ultérieurs de l’univers de Dune citent explicitement le roi Agamemnon de Mycènes comme l’ancêtre de Paul. Dans Les Enfants de Dune, on trouve même une allusion directe au général Agamemnon.

D'autres connexions

En s’immergeant un peu plus profondément dans le sujet, il devient évident que les histoires de L’Odyssée et de Dune ne se croisent pas uniquement au niveau de leurs liens de parenté:

  • Dans L’Odyssée, Agamemnon est victime d’une trahison après la guerre de Troie - tout comme Leto (Oscar Isaac) dans Dune 1, après avoir pris possession d’Arrakis et réalisé qu’il s’agissait d’un piège tendu par l’Empereur. Au final, tous deux se font assassiner.
  • Au-delà de L’Odyssée de Nolan, le fils d’Agamemnon, Oreste, cherche à venger son père selon la mythologie grecque. Cela rappelle bien entendu la quête de vengeance de Paul Atréide dans la trilogie Dune.
  • L’histoire et la duperie autour du très célèbre cheval de Troie sont réinterprétées par Dune. Au lieu d’un cheval en bois, l’Empereur et la Maison Harkonnen cèdent la planète désertique Arrakis à la Maison Atréide en guise de «présent», avant que ce don ne se révèle être une supercherie orchestrée.
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On constate donc, après une observation plus attentive, que L’Odyssée et Dune sont deux faces d’une même pièce, leur intrigue n’étant séparée que par plusieurs siècles. Avec ses livres, Frank Herbert a réinterprété de nombreux éléments de L’Odyssée d’Homère autour de thèmes tels que la vengeance héréditaire et la fatalité intergénérationnelle.

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