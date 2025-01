Dans ce récit qui s’étend sur plusieurs décennies, Leïla Bekhti incarne une mère déterminée à offrir une vie fabuleuse à son fils handicapé. Image: Gaumont

Leïla Bekhti devient la mère de Jonathan Cohen dans un film touchant

Inspiré d’une histoire vraie et adapté du roman éponyme, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan se dévoile dans une bande-annonce dans laquelle on retrouve Leïla Bekhti et Jonathan Cohen.

En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse. Dès lors, Esther n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour tenir cette promesse.

«L’abnégation maternelle et une passion dévorante pour Sylvie Vartan permettront à Roland de vivre ses rêves malgré sa différence» télé-loisirs

Cette histoire vraie, drôle et bouleversante est tirée du livre sorti en 2021 Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Roland Perez.

Pour cette adaptation, on retrouve derrière la caméra le Québécois Ken Scott, réalisateur à qui l’on doit notamment Starbuck (2011). Leïla Bekhti (Je verrai toujours vos visages) incarne Esther, une mère déterminée à offrir une vie fabuleuse à son fils handicapé, Roland, joué par Jonathan Cohen (La Flamme). Ce récit d’une enfance hors du commun, qui s’étend sur plusieurs décennies, peut également compter sur la présence emblématique de Sylvie Vartan.

Vidéo: watson

Cette adaptation du livre de Roland Perez s'annonce comme un tendre portrait d’un amour maternel qui devrait vous faire rire, non sans provoquer quelques larmes. C'est aussi l’occasion de revoir Leïla Bekhti et Jonathan Cohen, dont l'alchimie est aussi forte à l'écran que dans la vie, ensemble, dans une comédie dramatique.

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan sortira dans les salles obscures le 19 mars 2025.