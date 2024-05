Artus et l'équipe d’«Un p’tit truc en plus» font vibrer Cannes

Vidéo: watson

Ils ont fait vibrer Cannes

Le Festival de Cannes a eu droit à son p'tit truc en plus mercredi, lorsque l'équipe du film, qui compte de nombreuses personnes handicapées, a monté les marches, provoquant l'émotion.

Plus de «Divertissement»

Ce mercredi 22 mai, l'équipe du film Un p’tit truc en plus de l'humoriste Artus a foulé les marches du Festival de Cannes. Cette comédie française avec des acteurs en situation de handicap mental fait un véritable carton plein depuis sa sortie puisque le film cumule déjà plus de 3 millions d'entrées en France.

On l'a vu et voici ce qu'on en a pensé Comment ce film français pourrait détrôner «Intouchables»

Artus, le réalisateur du film, était accompagné des acteurs qui sont réellement trisomiques, autistes ou porteurs d’autres handicaps. Le comédien a ému le public en portant dans ses bras Sofian qui se déplace en fauteuil roulant depuis ses 10 ans. Pendant ce temps, toute l’équipe du film dansait sur la musique qui accompagnait la montée des marches.

Un P’tit truc en plus est une comédie qui prend le parti de rire avec les personnes handicapées et non à leurs dépens. Un feel-good movie qui est déjà l’un des succès de l’année. Clovis Cornillac et Artus y incarnent deux petits malfrats qui, pour échapper à la police, se réfugient au milieu d’une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap. Artus se fait donc passer pour un pensionnaire déficient et Clovis Cornillac pour son éducateur, ce qui signe pour eux le début des ennuis et d'une formidable expérience humaine (sbo)