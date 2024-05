Une tête d'affiche qui a de la gueule: Brad Pitt et George Clooney. Image: Capture d'écran

Brad Pitt et George Clooney sont de retour

Ce n'est pas une publicité Nespresso mais bien un long-métrage intitulé Wolfs qui met en scène les deux superstars. La bande-annonce de ce thriller alléchant vient d'être dévoilée.

Brad Pitt et George Clooney sont de nouveau réunis dans Wolfs, 16 ans après Burn After Reading (2008) des frères Coen qui marquait leur dernière collaboration.

Le duo de choc de la saga Ocean's Eleven incarne ici deux nettoyeurs chargés de masquer des scènes de crimes. Alors qu'ils ont l'habitude de travailler seuls, les deux loups solitaires vont être amenés à collaborer sur la même mission. Un boulot qui va s'avérer plus compliqué que prévu puisque le macchabée dont ils sont chargés de se débarrasser va s'avérer bel et bien vivant, et lié à un trafic de drogue.

Dans la plus pure tradition des «buddy movies», ce genre filmique articulé autour d’un duo obligé de faire équipe bien malgré eux, Wolfs semble être un délicieux mélange entre comédie et film noir.

L'alchimie entre les deux acteurs, également amis dans la vraie vie, est plus forte que jamais. Des retrouvailles qui ont enchanté George Clooney, comme il a pu le déclarer dans les colonnes de Deadline.

«On s’est éclatés et on a vu le résultat. C’est un film qui va au-delà de nos attentes et c’était génial de travailler une nouvelle fois avec Brad. On s’est beaucoup amusés» George Clooney deadline

Le film est écrit et réalisé par Jon Watts, à qui l'on doit notamment la dernière trilogie Spider-Man avec Tom Holland. Le film, produit par Apple, devrait sortir au cinéma le 18 septembre prochain avant d'être disponible sur la plateforme de streaming Apple TV+ comme cela a été le cas dernièrement pour Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. On a hâte de voir ce que ça va donner.