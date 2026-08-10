A Locarno, la fièvre du Léopard s'empare des vitrines

Vidéo: watson

La fièvre du Léopard s'empare de Locarno



Durant les quinze jours du Festival du film, les rues et les vitrines de Locarno se parent des couleurs du Léopard, emblème indissociable de l'événement et son trophée majeur. watson vous dévoile les produits les plus originaux et gourmands.

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La fièvre du Pardo (léopard en italien) ne se contente pas de flirter avec l'écran de la Piazza Grande: elle s'invite jusque dans les vitrines et même les assiettes. Pendant quinze jours, la cité tessinoise se pare de jaune et de noir, aux couleurs de son félin emblématique. Du merchandising bien léché. De la brosse à dents au foulard, en passant par l'indispensable éventail.

Mais les gourmands ne sont pas en reste. Certains commerçants rivalisent d'inventivité en proposant des mets à l'emporter aux couleurs officielles de l'événement, parfois plus ou moins réussis.

La pâtisserie des festivaliers et des stars

watson est allé goûter sur place des gâteaux créés que pour l'occasion. Institution incontournable de la gourmandise au Tessin, la confiserie Al Porto est le partenaire officiel du Locarno Film Festival depuis 2014. Sous la houlette de son maître créateur, Paolo Loraschi, la confiserie imagine pour la quinzaine des douceurs sur mesure aux couleurs du Pardo.

Tartelettes exclusives, douceurs chocolatées, Torta Amaretto ou fameux panettone aux accents locaux : ces petites pépites jaunes et noires font vibrer les papilles de tous les festivaliers.

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Une anecdote? Ces gourmandises dégustées sur le pouce dans les tea-rooms locaux ou achetées dans les points de vente de la région sont rigoureusement les mêmes que celles qui garnissent les buffets VIP et les réceptions officielles du festival. Mieux encore: elles se glissent dans les coffrets exclusifs offerts aux lauréats et aux stars internationales, qui repartent ainsi du Tessin avec un Léopard en bronze sous un bras... et une boîte de douceurs Al Porto sous l'autre.

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