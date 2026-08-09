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Une mystérieuse dame en rouge a failli éclipser Virginie Efira à Locarno

Virginie Efira était la star attendue vendredi soir sur la Piazza Grande. Mais quelques minutes avant son arrivée, l'arrivée d'une autre femme tout de rouge vêtue a intrigué. watson vous fait revivre la soirée comme si vous y étiez.

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Vendredi 7 août, Locarno avait sorti les tenues de soirée. Quelques heures avant l’avant-première mondiale de Ich ist ein Anderer, le nouveau drame historique germano-autrichien de Felix Randau, le photocall installé aux abords de la Piazza Grande a vu défiler plusieurs figures connues de la politique, des médias et de la culture suisses.

Vers 21 heures, watson y a notamment aperçu Gilles Marchand, ancien patron de la RTS et désormais membre du conseil d’administration du Festival, accompagné de son épouse Victoria. L’avocat Jean-Philippe Rochat, lui aussi membre du conseil, était présent, tout comme le réalisateur Lionel Baier, arrivé en compagnie de la conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite. Plusieurs élus fédéraux complétaient le tableau.

Alors que photographes et cameramen attendaient Virginie Efira, qui devait recevoir quelques minutes plus tard le Leopard Club Award des mains du directeur artistique Giona A. Nazzaro, un SUV noir immatriculé à Berne s’est soudain immobilisé devant l’entrée du tapis rouge.

Une Lady in red apparaît

Un garde du corps en sort. Puis apparaît une femme tout sourire, vêtue d’une superbe robe de soirée rouge. Cette Lady in red sert des mains, sous l’œil de la caméra de watson, puis: direction le tapis rouge des vedettes. Une autre célébrité surprise aurait-elle décidé de s’inviter à la fête?

Vidéo: watson

Quelques secondes plus tard, le mystère tombe: la femme en rouge écarlate est Elisabeth Baume-Schneider. La conseillère fédérale, qui dirige notamment la politique culturelle de la Confédération, était à Locarno ce vendredi pour participer notamment aux 15 ans de Cinéforom, la Fondation romande pour le cinéma.

Elisabeth Baume-Schneider à la 79è édition du festival du film. Keystone

Et Soudain, Virginie Efira...

21h20. Cette fois, les objectifs changent immédiatement de direction. Virginie Efira apparaît, vêtue d’une jupe noire fendue et d’un chemisier blanc. Photos, sourires: strike a pose !

Vidéo: watson

Puis la franco-belge rejoint le pied de la scène de la Piazza Grande, tandis que sa carrière défile sur l’écran géant. Giona A. Nazzaro prononce son nom. Sous les applaudissements et sur fond de bossa-nova, Efira gravit les marches en esquissant quelques pas de danse. «Buona sera, bonsoir, hello to everybody», lance-t-elle à la foule.

Le directeur artistique célèbre alors son talent et son naturel avant de lui remettre son Léopard. Ces instants de célébration sont à découvrir dans notre vidéo ci-dessous:

Vidéo: watson