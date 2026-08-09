ciel clair21°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Locarno: Une mystérieuse dame en rouge a failli éclipser Virginie Efira

Virginie Efira lors du Festival du Film de Locarno.
image: getty

Une mystérieuse dame en rouge a failli éclipser Virginie Efira à Locarno

Virginie Efira était la star attendue vendredi soir sur la Piazza Grande. Mais quelques minutes avant son arrivée, l'arrivée d'une autre femme tout de rouge vêtue a intrigué. watson vous fait revivre la soirée comme si vous y étiez.
09.08.2026, 10:4609.08.2026, 17:01
Frédéric Nejad Toulami
Frédéric Nejad Toulami

Vendredi 7 août, Locarno avait sorti les tenues de soirée. Quelques heures avant l’avant-première mondiale de Ich ist ein Anderer, le nouveau drame historique germano-autrichien de Felix Randau, le photocall installé aux abords de la Piazza Grande a vu défiler plusieurs figures connues de la politique, des médias et de la culture suisses.

Vers 21 heures, watson y a notamment aperçu Gilles Marchand, ancien patron de la RTS et désormais membre du conseil d’administration du Festival, accompagné de son épouse Victoria. L’avocat Jean-Philippe Rochat, lui aussi membre du conseil, était présent, tout comme le réalisateur Lionel Baier, arrivé en compagnie de la conseillère d’Etat vaudoise Nuria Gorrite. Plusieurs élus fédéraux complétaient le tableau.

Voici le patio discret où se croisent des VIP du Festival de Locarno

Alors que photographes et cameramen attendaient Virginie Efira, qui devait recevoir quelques minutes plus tard le Leopard Club Award des mains du directeur artistique Giona A. Nazzaro, un SUV noir immatriculé à Berne s’est soudain immobilisé devant l’entrée du tapis rouge.

Une Lady in red apparaît

Un garde du corps en sort. Puis apparaît une femme tout sourire, vêtue d’une superbe robe de soirée rouge. Cette Lady in red sert des mains, sous l’œil de la caméra de watson, puis: direction le tapis rouge des vedettes. Une autre célébrité surprise aurait-elle décidé de s’inviter à la fête?

Vidéo: watson

Quelques secondes plus tard, le mystère tombe: la femme en rouge écarlate est Elisabeth Baume-Schneider. La conseillère fédérale, qui dirige notamment la politique culturelle de la Confédération, était à Locarno ce vendredi pour participer notamment aux 15 ans de Cinéforom, la Fondation romande pour le cinéma.

la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider sur le tapis rouge de la 79è édition du Locarno Film Festival, le 7 août 2026.
Elisabeth Baume-Schneider à la 79è édition du festival du film.Keystone

Et Soudain, Virginie Efira...

21h20. Cette fois, les objectifs changent immédiatement de direction. Virginie Efira apparaît, vêtue d’une jupe noire fendue et d’un chemisier blanc. Photos, sourires: strike a pose !

Vidéo: watson

Puis la franco-belge rejoint le pied de la scène de la Piazza Grande, tandis que sa carrière défile sur l’écran géant. Giona A. Nazzaro prononce son nom. Sous les applaudissements et sur fond de bossa-nova, Efira gravit les marches en esquissant quelques pas de danse. «Buona sera, bonsoir, hello to everybody», lance-t-elle à la foule.

Le directeur artistique célèbre alors son talent et son naturel avant de lui remettre son Léopard. Ces instants de célébration sont à découvrir dans notre vidéo ci-dessous:

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Moby est toujours vivant
Moby est toujours vivant
de Sainath Bovay
Paléo et la marque d&#039;Orelsan sortent une collab&#039; exclusive
Paléo et la marque d'Orelsan sortent une collab' exclusive
de Sainath Bovay
Justin et Hailey Bieber s&#039;offrent une folie suisse à 12 millions
Justin et Hailey Bieber s'offrent une folie suisse à 12 millions
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Vidéo: watson
Thèmes
Rencontre avec Virginie Efira
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Nouveau rebondissement pour Diddy
Enième secousse dans l'affaire P. Diddy: la date de sortie de prison du magnat du rap a une nouvelle fois été revue. Après avoir été avancée d’un mois, elle est désormais repoussée à février 2028, quelques semaines après une altercation avec un autre détenu.
Les allers-retours administratifs se poursuivent et se ressemblent pour Sean «Diddy» Combs. Selon les informations du Bureau fédéral américain des prisons, le rappeur et producteur ne quittera finalement pas sa cellule le 24 janvier 2028, comme cela avait été annoncé récemment, mais le 20 février 2028.
L’article