Le palmarès de la Mostra de Venise est tombé
Le palmarès de la 83e édition de la Mostra de Venise a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture samedi. Voici la liste des prix décernés:
- Lion d'or du meilleur film: «Woman Unknown» de May el-Toukhy
- Lion d'argent-Grand prix du jury: «Possible Love», de Lee Chang-dong
- Lion d'argent de la meilleure réalisation: Ilya Khrzhanovsky, pour «DAU»
- Coupe Volpi de la meilleure actrice: Mathilde Arcel dans «Woman Unknown» de May el-Toukhy
- Coupe Volpi du meilleur acteur: John Malkovich dans «Wild Horse Nine» de Martin McDonagh
- Prix du meilleur scénario: «Un Bon Petit Soldat» de Stéphane Brizé
- Prix spécial du jury: «NAZA» de Yuval Abraham et Rachel Szor
- Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir: Malou Khebizi dans «15/18» de Cédric Kahn (tib/ats)