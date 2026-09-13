Elisabeth Baume-Schneider pose avec une délégation de cinéastes lors de sa visite à la Mostra de Venise, le 6 septembre 2026. La Suisse est l’invitée d’honneur du Venice Production Bridge. Keystone

Le palmarès de la Mostra de Venise est tombé

Le Lion d’or du meilleur film revient à «Woman Unknown» de May el-Toukhy, tandis que Lee Chang-dong et Ilya Khrzhanovsky décrochent les deux autres grands prix du jury et de la réalisation.

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Le palmarès de la 83e édition de la Mostra de Venise a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture samedi. Voici la liste des prix décernés:

- Lion d'or du meilleur film: «Woman Unknown» de May el-Toukhy

- Lion d'argent-Grand prix du jury: «Possible Love», de Lee Chang-dong

- Lion d'argent de la meilleure réalisation: Ilya Khrzhanovsky, pour «DAU»

- Coupe Volpi de la meilleure actrice: Mathilde Arcel dans «Woman Unknown» de May el-Toukhy

- Coupe Volpi du meilleur acteur: John Malkovich dans «Wild Horse Nine» de Martin McDonagh

- Prix du meilleur scénario: «Un Bon Petit Soldat» de Stéphane Brizé

- Prix spécial du jury: «NAZA» de Yuval Abraham et Rachel Szor

- Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir: Malou Khebizi dans «15/18» de Cédric Kahn (tib/ats)