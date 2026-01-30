Tout juste lancée sur Disney+, les premières évaluations affluent déjà sur Wonder Man. image: marvel/disney+

Pourquoi cette série Marvel est totalement différente

Contrairement aux idées reçues, Marvel ne se limite pas à l’action pure. Dans une nouvelle série diffusée sur Disney+, le Marvel Cinematic Universe (MCU) se dévoile sous un jour très différent. Au centre du projet, un élément prime avant tout: l’humour satirique.

Anika Jany / watson.de

Une nouvelle série Marvel vient fraîchement de débarquer le 27 janvier sur Disney+. Au lieu des héros traditionnels du MCU, l’intrigue met en scène une «simple» star hollywoodienne, propulsée presque par hasard dans le monde des super-héros.

Et cette touche de légèreté apportée à un univers Marvel plutôt sérieux semble rencontrer un franc succès auprès des fans, si l’on en croit les premières évaluations.

Le pitch

Dans Wonder Man, le rôle principal est tenu par l’acteur hollywoodien en pleine ascension Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), qui lutte à la fois avec sa carrière et ses propres insécurités, alors même qu’il possède des pouvoirs surhumains secrets.

A la suite d’une rencontre fortuite avec l’acteur sur le déclin Trevor Slattery (Ben Kingsley), Simon apprend qu’un remake du film Wonder Man est en préparation et y voit sa grande chance.

Aux côtés de Slattery et du réalisateur excentrique Von Kovak (Zlatko Burić), il tente de se faire une place dans l’industrie impitoyable du divertissement – entre folie des castings, doutes personnels et un monde qui craint davantage les super-héros qu’il ne les célèbre.

La série mêle ainsi l’essence classique des récits de super-héros Marvel à une satire mordante de l’industrie du divertissement.

Déjà un succès

Wonder Man vient tout juste d’être lancée sur Disney+, mais les premières évaluations affluent déjà sur diverses plateformes et s’avèrent très prometteuses. Sur Rotten Tomatoes, la nouvelle série satirique de Marvel débute avec une note de 90%. De son côté, Metacritic attribue pour l’instant à Wonder Man une solide évaluation de 75.

Les critiques saluent notamment le fait que la série s’adresse aussi bien aux amateurs de super-héros qu’aux spectateurs n’ayant jamais vraiment accroché à l’univers du MCU.

Le magazine TIME met également en avant les personnages: «Des personnages aussi vivants et attachants sont rares dans presque tous les genres, et plus encore dans celui des super-héros.»

A consommer sans modération.

(Wonder Man se compose au total de huit épisodes, tous déjà disponibles sur Disney+.)