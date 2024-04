images: montreux jazz festival / migros, montage: watson

Commentaire

Le Montreux Jazz pense comme Migros et c'est bon signe

Les deux grands «M» du pays ont compris avant les autres que s'éparpiller et miser sur les effets d'annonce ne sera sans doute plus possible. Préserver l'ADN, rien que l'ADN. La comparaison s'arrête là, mais ce défi est crucial. Et le festival romand le prouve cette année, avec une programmation d'une cohérence qui terrasse n’importe quelle playlist Spotify.

On s'y approchait depuis un moment, mais, là, nous y sommes. L'époque où il suffisait d'épingler fièrement les gros poissons qu'on est parvenu à piquer sous le nez du voisin est révolue. Parce que ces gros poissons sont plus rares et moins accessibles. Parce que les agendas se disputent comme des quartiers dans la mafia. Parce que Taylor Swift voulait être milliardaire. Parce que le monde n'en aurait désormais que pour les «musiques urbaines», terme barbare et fourre-tout qui justifie la présence de Booba et de Sean Paul au sommet du programme du Paléo Festival cette année.

Dans le même genre, rien n'empêche de lister les ingrédients qui composent le menu du 58e Montreux Jazz Festival, dévoilé jeudi, mais ça n'a plus beaucoup de sens. Fourrer Lenny Kravitz, Justice, Sting, Deep Purple, Air, Smashing Pumpkins, Raye, Andre 3000, Massive Attack, Diana Krall dans un mixer, c'est l'assurance d'avaler une playlist Spotify d'apéro de boîte.

Comme Migros cette année, le MJF confirme que les gros navires nationaux ne peuvent plus tellement s'éparpiller. C'est le marché, saturé, sur les rotules et monolithique, qui impose de repenser sa raison d'être. Et se concentrer sur la réelle valeur du «M», en lui offrant les meilleures chances de survie, est sans doute la moins pire des stratégies. Choqués dans leurs petites habitudes, les Suisses oublieront pourtant bien vite que Melectronics appartenait au géant orange. Comme la dernière coqueluche musicale essorée sur TikTok, dont on ne croyait jamais pouvoir se passer.

Migros et le Montreux Jazz ont le formidable avantage de pouvoir bâtir leur avenir sur des fondations d'une solidité enviable. Désormais, c'est l'ADN, rien que l'ADN. Mais c'est quoi l'ADN du Montreux Jazz, que les puristes raillent parfois bêtement pour son manque de... jazz? Un savoir-faire, ce doux prestige presque suranné, une attention quasi aristocratique portée aux artistes, le discret talent de se fabriquer des ambassadeurs. Et une modernité qui se tient à l'écart des modes.

Il suffit de remarquer avec quelle souplesse le génial Woodkid se chauffe dans l'ombre du grand Quincy Jones, pour honorer son rôle de parrain du festival.

Il suffit surtout d'apprécier l'incroyable plan de table de l'édition 2024, qu'il serait difficile à déployer sans être le Montreux Jazz Festival. Et on sait tous à quel point un mariage peut virer à la catastrophe rien qu'en plaçant papy Bernard à côté du beau-frère alcoolique. L'heure n'est plus tant à bomber à le torse pour avoir su draguer Massive Attack, Air ou André 3000, mais de les asseoir à côté. Idem pour Duran Duran et Soft Cell, Diana Krall et Jamie Cullum, Editors et Smashing Pumpkins.

Une réussite qui passe parfois par un sacré casse-tête, puisque tous les egos peuvent réclamer le statut de tête d'affiche.

Soft Cell c'est ce tube: Vidéo: YouTube/SoftCellVEVO

Comme le travail du journaliste à l'époque de la désinformation, la mission du programmateur n'a jamais été aussi capitale à l'ère du zapping musical sur tout petit écran. Ne plus faire ses courses, mais composer une pièce précieuse avec les ingrédients que l'on maîtrise. Ne plus être la photographie d'un instant furtif, mais la preuve que la musique a une histoire. Comme on planterait les freins sur la route du bureau, rien que pour contempler le panorama. Cette année, le Montreux Jazz a terrassé le Paléo à ce petit jeu. Mais l'avenir ne s'arrête heureusement pas à l'été 2024 et tout est à faire.

Alors, Deep Purple et le thé froid Migros, même combat? Oh, allez... presque! En juillet prochain, le groupe anglais va jouer Smoke On The Water face au Léman, plus de 50 ans après l'avoir composée sous les cendres du casino de Montreux.

Pour sûr qu'il y a un esprit de dynastie dans l'histoire du Montreux Jazz Festival. Sans les coups de sang de la famille Roy, mais avec l'espoir d'une longévité digne d'une autre famille, un peu plus royale, carrément britannique et parfois maladroite lorsqu'il s'agit de tremper son ADN dans le futur.

On n'a rien sans rien.