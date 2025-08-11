Ces animaux trop chou vont vous aider à supporter ce lundi

Tous les lundis matin dès 6 h, retrouvez Cute News sur Watson. C'est une collection de photos et de vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.

Le mois d'août est déjà là, avec le soleil qui fait son grand retour. On célèbre ça en image? Et avec des animaux à croquer? Vendu!

L'homme Playmobil d'Ibiza fascine l'internet

Il a été filmé à une fête à Ibiza et c'est son look qui l'a rendu viral. Voici ce que l'on sait de celui qu'on surnomme l'Ibiza Final Boss.

Ibiza Bob, Ibiza Final Boss, Lego Man, l'homme Playmobil d'Ibiza... En quelques jours, il a été affublé de nombreux surnoms. Jack Kay fait sensation sur les réseaux sociaux. En cause: son look est tout particulièrement, sa coupe de cheveux qui s'apparente à celle d'un Playmobil (non, ce n'est pas un chapeau). Il a été filmé le 3 août en train de danser seul dans un club à Ibiza et la vidéo fait le tour du web.