Divertissement
Cute news

Ces animaux trop chou vont vous aider à supporter ce lundi

11.08.2025, 05:3511.08.2025, 05:35
Corina Mühle
Cute News, everybody!

Le mois d'août est déjà là, avec le soleil qui fait son grand retour. On célèbre ça en image? Et avec des animaux à croquer? Vendu!

Bonjour!

cute news tier giraffe https://ch.pinterest.com/pin/1121888957184766716/
Image: pinterest

Le petit déjeuner est servi.

cute news tier dachs https://ch.pinterest.com/pin/1121888957179831405/
Image: pinterest

Tout d'abord, un petit câlin avec maman.

cute news tier schwan https://ch.pinterest.com/pin/1121888957179833975/
Image: pinterest

Avez-vous entendu...?
Ouais!

cute news tier hase https://ch.pinterest.com/pin/1121888957182699410/
Image: pinterest

Ouf, c'était assez épuisant.

cute news tier eisbär https://ch.pinterest.com/pin/1121888957181257276/
Image: pinterest

Combien de siestes avez-vous fait aujourd'hui?

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Un festin.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Parce qu'on ne se lasse jamais des beaux yeux d'un chat.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/aww/comments/1mazpub/last_time_ill_see_this_beautiful_boy_for_4_years/
Image: reddit

Il veut juste dire bonjour.

cute news tier bär https://imgur.com/gallery/bear-Qvezigx#/t/aww
Image: imgur

La langue de la semaine:

cute news tier stinktier https://ch.pinterest.com/pin/1121888957181253665/
Image: pinterest

Votre dose quotidienne de bonheur:

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/daily-dose-of-winter-day-1022-c09K8uq#/t/aww
Image: imgur

Un câlin rapide.

cute news tier esel https://ch.pinterest.com/pin/1121888957176248032/
Image: pinterest

Les hiboux mouillés, c'est chou et en même temps cauchemardesque.

cute nwes tier eule https://www.reddit.com/r/Animals/comments/1m7vwdu/before_and_after/
Image: reddit

Laissez! Moi! Entrer!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Envie d'un petit en-cas?

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Un peu d'amour pour nos compagnons borgnes.

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/sunbathing-jasmne-traumatizing-quackhubby-pisN52S#/t/aww
Image: imgur

Nous voulons aussi apprendre quelque chose aujourd'hui. Je vous présente: la méduse œuf au plat.

Fried egg jellyfish Fried egg jellyfish or Mediterranean jellyfish, Cotylorhiza tuberculata. It s the most common jellyfish of their entire order in the Mediterranean Sea. Hosts symbiotic zooxanthella ...
Image: imago images

Et oui, c'est un vrai animal. Pas un snack.

La raison pour laquelle on l'appelle ainsi est assez explicite.

spiegeleiqualle
Image: creative commons

Les méduses aux œufs au plat vivent principalement dans la mer Méditerranée et atteignent un diamètre d'environ 35 centimètres.

spiegeleiqualle
Image: imago images

Cette méduse est inoffensive pour l’homme car elle ne possède qu’un venin faible.

Fried egg jellyfish Fried egg jellyfish or Mediterranean jellyfish, Cotylorhiza tuberculata. It s the most common jellyfish of their entire order in the Mediterranean Sea. Hosts symbiotic zooxanthella ...
Image: imago images

Les méduses voyagent souvent en grands groupes. Ce n'est pas le cas de la méduse œuf au plat, qui dérive généralement seule dans les océans.

PXL_Jellyfish A species of jellyfish Cotylorhiza tuberculata seen on the beach Gortanova Uvala, in Pula , Croatia, on August 22, 2020. SreckoxNiketic/PIXSELL spiegeleiqualle
Image: imago images

Elles ne vivent que six mois, de l'été à l'hiver. Les scientifiques soupçonnent que cela est lié aux variations de température de l'eau.

A single jellyfish getting reflected by the shallow water. spieleiqualle
Image: imago images

Elles se reproduisent entre août et octobre et libèrent un grand nombre d’œufs dans l’eau.

A single jellyfish getting reflected by the shallow water. spiegeleiqualle
Image: imago images

Les méduses œuf au plat plus anciennes se reconnaissent à leur dôme endommagé, usé par les vagues et le vent.

C. tuberculata specifically have been studied due to their specified cytotoxicity in regards to certain breast cancer cells, further studies have been proposed to further research jelliesÖ cytotoxicit ...
Image: imago images

Les méduses œuf au plat sont importantes dans la recherche sur le cancer en raison de leur structure cellulaire particulière. Elles sont censées contribuer à la recherche d'un moyen de tuer spécifiquement les cellules cancéreuses. Cependant, peu d'études ont encore été menées à ce sujet.

Spain, Mallorca, Mediterranean jelly, Cotylorhiza tuberculata PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY YRF000004 Spain Mallorca Mediterranean Jelly Cotylorhiza tuberculata PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxO ...
Image: imago images

Voilà, c'est tout pour les méduses à l'allure amusante pour aujourd'hui.

Fried egg jelly fish (Cotylorhiza tuberculata) Mediterranean Sea. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1503799 BarryxBland Fried Egg Jelly Fish Cotylorhiza tuberculata Mediterranean Sea PUBLICATIONxINxGER ...
Image: imago images

En route pour le week-end!

cute news tier schildkröte https://ch.pinterest.com/pin/84372192997324977/
Image: pinterest
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
Que sont les Cute News?
Tous les lundis matin dès 6 h, retrouvez Cute News sur Watson. C'est une collection de photos et de vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.

