Ces animaux trop chou vont vous aider à supporter ce lundi

Cute News, everybody!
Le mois d'août est déjà là, avec le soleil qui fait son grand retour. On célèbre ça en image? Et avec des animaux à croquer? Vendu!
Bonjour!
Le petit déjeuner est servi.
Tout d'abord, un petit câlin avec maman.
Avez-vous entendu...?
Ouais!
Ouf, c'était assez épuisant.
Combien de siestes avez-vous fait aujourd'hui?
Un festin.
Parce qu'on ne se lasse jamais des beaux yeux d'un chat.
Il veut juste dire bonjour.
La langue de la semaine:
Votre dose quotidienne de bonheur:
Un câlin rapide.
Les hiboux mouillés, c'est chou et en même temps cauchemardesque.
Laissez! Moi! Entrer!
Envie d'un petit en-cas?
Un peu d'amour pour nos compagnons borgnes.
Nous voulons aussi apprendre quelque chose aujourd'hui. Je vous présente: la méduse œuf au plat.
Image: imago images
Et oui, c'est un vrai animal. Pas un snack.
La raison pour laquelle on l'appelle ainsi est assez explicite.
Les méduses aux œufs au plat vivent principalement dans la mer Méditerranée et atteignent un diamètre d'environ 35 centimètres.
Image: imago images
Cette méduse est inoffensive pour l’homme car elle ne possède qu’un venin faible.
Image: imago images
Les méduses voyagent souvent en grands groupes. Ce n'est pas le cas de la méduse œuf au plat, qui dérive généralement seule dans les océans.
Image: imago images
Elles ne vivent que six mois, de l'été à l'hiver. Les scientifiques soupçonnent que cela est lié aux variations de température de l'eau.
Image: imago images
Elles se reproduisent entre août et octobre et libèrent un grand nombre d’œufs dans l’eau.
Image: imago images
Les méduses œuf au plat plus anciennes se reconnaissent à leur dôme endommagé, usé par les vagues et le vent.
Image: imago images
Les méduses œuf au plat sont importantes dans la recherche sur le cancer en raison de leur structure cellulaire particulière. Elles sont censées contribuer à la recherche d'un moyen de tuer spécifiquement les cellules cancéreuses. Cependant, peu d'études ont encore été menées à ce sujet.
Image: imago images
Voilà, c'est tout pour les méduses à l'allure amusante pour aujourd'hui.
Image: imago images
En route pour le week-end!
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
