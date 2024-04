Le Lac et le Casino, deux scènes qui vont briller par la présence d'artistes internationaux cet été. Source: montreux jazz, presse

On a le programme du Montreux Jazz Festival (et c'est de la bombe!)

De Dionne Warwick à Lenny Kravitz en passant par la jeune génération comme Tyla ou Yamê, la 58e édition du Montreux Jazz Festival promet du lourd. Avec Deep Purple, Alice Cooper ou encore Massive Attack, le rock n'est pas oublié. Nouveaux talents et icônes de toujours feront vibrer les deux nouvelles scènes du Lac et du Casino, du 5 au 20 juillet 2024.

Il est là, tout chaud sorti du four. En le croquant bouchée après bouchée, le programme de la 58e édition du Montreux nous a donné l'impression de planter les crocs dans un crumble moelleux au goût aussi varié que consistant.

Depuis plusieurs années, le festival réussit à rameuter d'anciennes icônes tout en misant sur des talents émergents qui ont fait le sel de l'industrie musicale de l'année. Si le Montreux Jazz Festival (MJF pour les intimes) n'a pas convoqué l'un(e) des pontes les plus en vogue du moment - un peu comme Rosalía à Paléo 2023 - le panel d'artistes qui vont faire vibrer les étoiles de la Riviera ont largement de quoi satisfaire le chaland. Des darons du hard rock comme Alice Cooper, aux divas d'hier et de demain - Dionne Warwick, Raye ou Tyla - voilà largement de quoi contenter les diverses sensibilités.

Alice Cooper is in da place!

André 3000 aussi.

En 2024, Montreux a su faire preuve de la même finesse qu'à l'accoutumée, en choisissant judicieusement ses duos par soir. Le festival semble en outre avoir su s'adapter à son principal obstacle: pallier l'absence de l'auditorium Stravinski en travaux, 4500 places, jusqu'en 2025 au moins. Comme l'explique le festival, il fallait «imaginer une scène principale qui puisse, comme le Stravinski, faire rêver les agents, les artistes et le public». L'événement s'est donc temporairement réinventé en investissant le centre-ville, tout en profitant d'étendre ses ailes sur le parcours lacustre.

On trouvera donc d'un côté la Scène du Lac, en contrebas de la Place du Marché, qui offrira une scène outdoor avec des proportions limitées à 5500 places. Les concerts se déploieront ainsi dans un écrin panoramique époustouflant, coucher de soleil inclus. Le lieu avait déjà été expérimenté, en dimension moindre, lors de la période Covid. Côté indoor, le MJF en revient à ses sources en plantant son camp au sein du Casino. Cette scène, d'une capacité de 1300 personnes, accueillera le public dans une configuration mixte, avec des places assises et debout. Réjouissez-vous, la piscine du Casino recevra les traditionnelles Pool Party, qui auront lieu cette année tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

Le tout sera complété par sept scènes gratuites. Cette 58e édition pourra accueillir une capacité habituelle de 250 000 spectateurs.

Le plan du MJF 2024:

«Le parcours des quais sera décalé vers l’est sur une plus grande distance, commençant à hauteur du Fairmont le Montreux Palace jusqu’à la Place du Marché. De nombreuses terrasses, espaces d’animation, sun decks, bars et stands de restauration compléteront l’offre du Festival.» mjf, communiqué

Le programme: source: mjf presse

Scène du Casino

La scène du Casino met définitivement la lumière sur les artistes d'aujourd'hui, ceux que nous avons parfois découverts au détour d'une plateforme digitale. On aura également de belles surprises venues tout droit de l'afrobeat, et même du très populaire amapiano.

Pour commencer, les deux noms suivants vont raisonner fort auprès de la GenZ: Laufey, la chanteuse islandaise qui a d'abord éclos sur TikTok, et d4vd, qui a enregistré son album entièrement depuis le placard de sa sœur, sur son iPhone. Les deux artistes vont faire briller le Casino le 19 juillet.

d4vd - Here With Me Vidéo: YouTube/d4vdVEVO

«J'cale le pétard entre mes dents...» Roi du mélange de genres, entre jazz, trap, soul, hip-hop et afrobeat, le chanteur franco-Camerounais Yamê donnera de sa voix le 14 juillet. Et devinez avec qui il partagera son plateau? Tenez-vous bien: la nouvelle queen incontestable de l'amapiano au déhanché venu d'une autre planète (ou des enfers), Tyla. Impossible de ne pas y être!

Disiz, ex-La Peste, en a finit de péter les plombs et ne se cantonne plus à sa casquette de rappeur. On en veut pour preuve son treizième album, L'Amour, sur lequel il offre des titres plus pop et intimistes. Un renouveau à savourer le 17 juillet.

Disiz a sorti son dernier album en 2022.

Le 8 juillet, on accueillera une artiste qui a déjà bien, et rapidement, roulé sa bosse, notamment sur des featurings qui ont du level (Burna Boy, Stormzy,...): Mahalia. La Britannique offre au Montreux pour la deuxième fois son cocktail tonal à la croisée de la soul, du hip-hop et du R&B.

Mahalia - Simmer (feat. Burna Boy) Vidéo: YouTube/Mahalia

Représentante du croisement entre pop et afrobeat, Tems (Temilade Openiyi) fera vibrer le Casino le 16 juillet. La Nigérienne est auteure, compositrice et interprète, et produit ses propres sons. Elle a acquis une aura internationale en collaborant avec les plus grands, de Drake à Beyoncé. L'année passée, l'artiste originaire de Lagos a été récompensée d'un Grammy pour sa contribution au single à succès de Future, Wait For U. Ce sera donc un délice de la découvrir en live, bien que l'on ne connaisse pas encore le nom de l'autre artiste qui l'accompagnera ce soir-là. Affaire à suivre!

Tems - Me & U Vidéo: YouTube/TemsVEVO

Impossible de ne pas vouloir groover sur la voix enivrante de Masego, qui nous offre le 11 juillet son style unique au carrefour de nombreux styles, qu'il a pertinemment baptisé la TrapHouse Jazz.

Autres artistes qui nous font saliver: Loreen, la superstar suédoise et seule femme à avoir remporté l'Eurovision à deux reprises (18 juillet). Asaf Avidian, seul en scène, nous offrira son alliage solide entre pop, folk, soul et gospel, niché dans l'intimité du Casino (7 juillet).

Asaf Avidan - In A Box III - The Golden Calf Vidéo: YouTube/Asaf Avidan

Enfin, si le MJF ne s'offre pas l'une des divas d'aujourd'hui, on aura droit à celle dont la voix nous aura fait fantasmer sur plusieurs décennies, Dionne Warwick. Walk On By, I'll Never Love This Way Again, That's What Friends Are For... On a tous l'un de ses tubes en tête.

La multirécompensée aux Grammy Awards est devenue une icône dans les années 60, et est l'une des chanteuses noires aussi imposantes que Diana Ross et Aretha Franklin. L'artiste, aussi à l'aise dans la soul que dans la pop, ou encore le R&B, se produira le 9 juillet.

Dionne Warwick - Walk On By Vidéo: YouTube/Gazely Gaze

Scène du Lac

A Montreux, les amoureux du rock indé ne sont pas négligés. On retrouvera des icônes d'hier qui feront trembler d'impatience les anciens, et qui permettront à la nouvelle génération de voir en live ceux qu'on ne voit généralement que par écran interposé: les parrains du shock rock, Alice Cooper, et les darons du hard rock, les Deep Purple, mettront le feu à la scène outdoor le soir du 8 juillet.

Air et Massive Attack vous feront masser le 15. Les vrais nostalgiques ont rendez-vous le 20, avec Soft Cell et Duran Duran.

Le groupe culte des nineties, les Smashing Pumpkins, viendra poser ses riffs et son gros rock qui tache le 7 juillet. Bienvenus au bord du lac, Billy Corgan, James Iha et Jimmy Chamberlin.

L'incontournable Sting se partagera un soir (17 juillet) avec celui qui nous a entraînés de sa voix rugueuse tard dans la nuit, Rag'n'Bone Man. Un pairing audacieux pour des voix de qualité.

Il sera plus habillé que dans son clip TK421, mais fidèle au poste pour nous accorder des impros d'anthologie, à n'en point douter: Lenny Kravitz.

Habitué du Montreux Jazz, le soulman Paolo Nutini sera des nôtres le 10 juillet.

La scène du Lac, ce sont aussi les voix des divas d'aujourd'hui, celles qui transpercent TikTok comme nos cœurs depuis des mois, et qui ne sont pas sans nous rappeler au bon souvenir d'Amy Winehouse. L'on aura ainsi le grand bonheur de découvrir Raye en live (on est trop impatients!), ainsi que Janelle Monaé, qui promettent des émotions fortes. La Riviera comme toile de fond viendra sublimer leur timbre profond à coup sûr.

RAYE - Live at the Royal Albert Hall Vidéo: YouTube/RayeVEVO

Rachel Agatha Keen de son vrai nom a été noyée sous les récompenses cette année, raflant six Brit Awards. Elle a notamment remporté les trophées d’artiste et d’album de l’année. Petite anecdote sympa: l'artiste de 26 ans porte un tattoo du drapeau suisse sur son bras. En effet, elle a des origines britanniques, ghanéennes...et suisses.

Janelle Monáe - Water Slide Vidéo: YouTube/Janelle Monáe

Bien entendu, au MJF, le Jazz reste à l'honneur, et le 13 juillet, on aura le privilège d'être assis à la même table que la pianiste et chanteuse de jazz canadienne Diana Krall et du jazzman britannique Jamie Cullum.

Diana Krall - Cry Me A River Vidéo: YouTube/DianaKrallVEVO

Montreux Jazz, ce sont aussi des pairings d'artistes inattendus, mais qui sont étrangement excitants. On aura ainsi droit dans le même soir - celui du 6 juillet - à James Arthur, ainsi qu'à Zucchero.

James Arthur - Say You Won't Let Go Vidéo: YouTube/JamesAVEVO

Enfin, si vous êtes des accros à l'esthétique robotique, et que vous avez envie de taper du pied, rendez-vous le 11 juillet avec Kraftwerk, les darons de la musique électro qui ont inspiré toute une génération.

Kraftwerk - The Robots (live) Vidéo: YouTube/rgmu101

L'affiche officielle: L’artiste genevois Rylsee signe l’affiche du 58e Montreux Jazz. source: montreux jazz, presse

Pour info... - La billetterie publique sera ouverte dès le 19 avril, à midi.

- La programmation gratuite sera annoncée dès le 5 juin, 11H.