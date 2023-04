Lukaku défendu par «Roc Nation», la société d'un célèbre rappeur US

L'entreprise américaine a demandé mercredi à la Juventus de s'excuser pour le comportement de ses fans envers le footballeur belge Romelu Lukaku. Derrière son intervention, on retrouve un rappeur culte de la côte Est.

Quel est le point commun entre Romelu Lukaku et Jay-Z? Apparemment, aucun. Ils ne sont ni de la même génération, ni du même milieu. Le premier est un footballeur belge de 29 ans, le second un rappeur et homme d'affaires américain de 53 ans.

Lukaku et Jay-Z Image: Instagram

Le destin de ces deux personnalités est pourtant lié depuis 2018, lorsque l'attaquant a décidé de se séparer de son manager historique, le sulfureux et très influent Mino Raiola.

Pour le remplacer, Romelu Lukaku a choisi de confier ses intérêts à «Roc Nation», une agence de management fondée par le rappeur américain Jay-Z.

C'est d'ailleurs l'entreprise américaine qui, mercredi matin, est intervenue publiquement pour défendre le Belge, victime d'insultes racistes lors de la demi-finale aller entre la Juventus et l'Inter Milan (1-1) mardi. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le président de «Roc Nation» Michael Yomark a demandé au club turinois de s'excuser et à la Ligue de «condamner immédiatement» le comportement de certains tifosi bianconeri.

Romelu Lukaku n'est bien sûr pas le seul sportif à bénéficier de la proximité de l'entreprise créée en février 2013 par Jay-Z, un authentique fan de sport. Le musicien aux 24 Grammys a même investi dans les Brooklyn Nets par le passé.

«En raison de mon amour du sport, c'était une progression naturelle de créer une entreprise pour aider les athlètes dans différentes disciplines de la même façon que nous avons aidé des artistes dans l'industrie musicale depuis des années.»

Jay-Z et sa femme Beyonce assistent à de nombreux évènements sportifs chaque année, comme ici en 2019 lors d'un match de la finale NBA entre Toronto et Golden State. Image: EPA

Parmi les clients du New-Yorkais, on trouve de nombreuses stars du sport US comme Kevin Durant, Kyrie Irving ou LaMelo Ball, mais aussi des footballeurs: Jérôme Boateng, Kevin De Bruyne, Tyrone Mings ou Axel Witsel. C'est d'ailleurs pour se rapprocher des stars du soccer, comme ils disent en Amérique du Nord, que l'agence a ouvert un bureau à Londres.

Par sa présence et son investissement auprès des athlètes, «Roc Nation» encourage depuis plusieurs saisons les sportifs européens «à s'impliquer dans la prise de décisions clés au sein de leurs clubs et au niveau de la Ligue», comme le soulignait son président Michael Yormark au site GOAL l'an dernier.

«Nous voulons être une agence ambitieuse, de sorte que les enfants qui rêvent de jouer pour Manchester United, Manchester City, le PSG ou le Real Madrid rêvent aussi d'être représentés par nous. Il ne s'agit pas de faire signer tout le monde, mais les bons athlètes qui correspondent à ce que nous sommes, qui correspondent à notre culture, qui veulent faire partie de quelque chose de spécial et d'unique.» Michael Yormark.

«Roc Nation» entend s'impliquer au-delà du sport, en veillant à ce que ses clients se sentent soutenus dans tous les aspects de leur vie, y compris lorsqu'ils sont victimes de racisme, comme ce fut le cas pour Romelu Lukaku mardi soir à Turin.