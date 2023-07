Gros couac pour la tournée de Taylor Swift

De passage en France pour plusieurs dates avec sa tournée The Eras Tour, la prévente des billets de la chanteuse a fait sauter la billetterie en ligne. Les fans sont très en colère.

Ticketmaster, la billetterie en charge de la vente des billets pour la tournée de Taylor Swift a encore foiré. En effet, nombreux sont les fans qui n'ont pas réussi à avoir de place pour les dates de Lyon et Paris du Eras Tour, ce mardi 11 juillet. La faute à l'afflux de personnes qui a fait sauter la billetterie en ligne.

Tout comme pour la Suisse, dont la prévente est prévue ce jeudi 13 juillet, une prévente a été organisée afin de limiter l'accès au site aux personnes s'étant inscrites au préalable. Les personnes qui ont été sélectionnées ont reçu un code à usage «unique», et spécifiquement lié au compte Tickermaster enregistré, à utiliser lors de l'achat des billets.

Ce mardi, c'était au tour des Français de mettre la main sur ce précieux sésame. Jusque là, rien ne pouvait venir perturber le bon déroulement de l'organisation. Seulement voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Plus de 600 000 personnes se sont connectées et ont ainsi fait sauter la billetterie, comme en témoignent plusieurs internautes sur TikTok.

Selon plusieurs fans, ces fameux codes n'étaient pas à usage unique. «Je n'ai pas été sélectionnée pour la prévente, mais ma mère oui. Alors elle m'a transféré son code et j'ai pu accéder au site», raconte l'un d'entre eux. L'ampleur était telle que l'entreprise n'a eu d'autre choix que de mettre un terme à la vente, laissant ainsi de potentiels spectateurs sur le carreau.

Après le bug, la colère

Sans surprise, les fans sont en furie. D'autant plus que Ticketmaster n'a toujours pas communiqué la date et l'heure d'une nouvelle prévente. Autre problème: que va-t-il advenir de ceux qui ont déjà utilisé leur code mais n'ont pas pu valider leur panier à cause du bug? Sur Twitter notamment, les fans se sont déchaînés. «Vous êtes vraiment mauvais», peut-on lire sous le tweet de Ticketmaster France.

La prévente pour les concerts de Taylor Swift en Suisse aura lieu ce jeudi 13 juillet. Pour rassurer ses Helvètes, Ticketcorner a déclaré «ne pas être la même entreprise qu'en France», de quoi rassurer les «Swifties». (sia)

