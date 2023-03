Taylor Swift a démarré vendredi 17 mars sa dernière tournée mondiale, The Eras Tour. Getty Images North America

Voici pourquoi la tournée de Taylor Swift la place en reine de la musique

Avec sa nouvelle tournée The Eras Tour, Taylor Swift revient sur son histoire et rappelle à ceux qui l'avaient oublié que son nom ne sera jamais effacé. On vous décortique les moments forts de son show.

Taylor Swift n'avait plus fait de tournée depuis cinq ans. Sa dernière, le Reputation Stadium Tour, s'était achevée en novembre 2018. Mais la chanteuse ne s'est pas reposée sur ses lauriers. Pendant ce temps, elle a sorti quatre albums, dont Folklore, qui a gagné deux Grammy Awards en 2021.

A l'annonce de sa nouvelle tournée, l'engouement était tel que la vente des billets avait fait sauter la billetterie en ligne. Et la sortie de son nouvel album avait d'ailleurs réservé un sort similaire à la plateforme de streaming Spotify.

D'ordinaire à extraordinaire

En 2006, c'est une Taylor Swift adolescente que l'on entend pour la première fois dans l'album Fearless. Dix-sept ans plus tard, c'est une femme que l'on retrouve en Arizona pour le lancement de The Eras Tour, sa tournée mondiale. Devant près de 70 000 personnes, celle que l'on croyait trop simple, faible ou trop gentille pour cette industrie, s'impose comme l'un des artistes les plus importants de ces dix dernières années.

Elle l'a dit sur la scène le premier soir, sa tournée retracera les ères les plus importantes de sa carrière. L'ordre des albums? Lover, Fearless, Evermore, Reputation, Speak Now, Red, Folklore, 1989, avec un set acoustique qui rappelle ses débuts en country, et enfin Midnights. 44 morceaux, 3h15 de show. Pas moins de 15 danseurs et 13 tenues différentes. «Iconique,» écrit le magazine Teen Vogue, et à raison.

Costumes, visuels, chorégraphies... L'artiste a multiplié les clins d'œil tout au long de la soirée de vendredi. Voici les moments les plus forts.

Une performance très attendue de Cruel Summer

Le concert, divisé en dix parties, reprend ses plus grands hits. Le spectacle démarre avec l'album Lover, où elle apparaît entourée de danseurs (à la queue de paon très imposante) pour interpréter entre autres Cruel Summer, un favori des fans puis The Man.

Image: AP

L'ère Reputation

Pour cette ère, les références sont nombreuses. Et pour les comprendre, il faut remonter à 2016 lorsque Kayne West a sorti son morceau Famous dans lequel il mentionne la chanteuse. S'en suivent plusieurs révélations sur la vie privée de la jeune femme puis un harcèlement qui la poussera à disparaître pendant un moment. Alors appelée «le serpent», Taylor Swift décidera de revenir plus forte et s'appropriera ainsi le rôle de vipère qu'on lui a collé à la peau. En 2017, elle sort Reputation, où elle règle ses comptes.

Cet opus, c'est le côté sombre de Taylor Swift. Elle s'affirme, s'impose. Et le rappelle également sur scène avec un jeu de lumières rouges, une tenue noire sur laquelle deux serpents sont s'entrelacent.

Getty Images North America

La setlist de quatre chansons sélectionnées pour cette partie du show a été l'un des points forts de la soirée, notamment avec Don't Blame Me! et Look What You Made Me Do où ses danseurs, piégés dans des cages en verre, portent les tenues emblématiques de l'artiste.

Le grand plongeon

Pour honorer ses débuts dans la musique, la chanteuse a interprété un morceau de son premier album Taylor Swift, «Tim McGraw» au piano. Elle portait une robe à manches volantes rappelant sa période country. Puis c'est le grand plongeon tant au sens propre que figuré. Taylor Swift ouvre le bal et tient ses promesses, nous emmenant dans la dernière partie de son concert, l'ère de son album Midnights.

Sans surprise, la vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Vidéo: extern / rest

La danse TikTok

La chanteuse, connue pour être très proche de ses fans, s'est amusée à reproduire une danse devenue virale sur TikTok. Créée par Mikael Arellano, la «Bejeweled dance» a fait l'unanimité auprès du public..

La «Lover House» en feu

Toute la soirée, Taylor Swift a gâté ses fans non seulement avec ses tenues, mais aussi ses visuels, qui, pour chacun, portait un message. L'un des moments les plus forts a été lorsque sur l'écran géant de la scène, une maison, la «Lover House», s'est mise à brûler. Une théorie, selon laquelle cette maison représente la carrière de l'artiste, fait actuellement le tour des réseaux sociaux. Sur Twitter, un internaute s'est amusé à l'expliquer:

Image: twitter

Tout démarre en été 2019 avec la sortie de son 7e album, Lover. Dans le clip du single du même nom, la chanteuse se déplace dans les pièces d'une maison qui est présentée en entier en fin de vidéo. On comprendra plus tard que chaque pièce représente en fait un album, une période de la carrière de Taylor Swift.

Sur l'écran géant de la scène vendredi soir, la «Lover House» est détruite par le feu. Ce que certains prennent pour la destruction totale de sa discographie et l'arrêt potentiel de sa carrière. En effet, l'actrice a 33 ans et est en couple. Beaucoup de ses fans imaginent donc qu'elle a d'autres projets d'ordre personnel pour les années à venir.

Il faudra donc patienter pour savoir si oui ou non, cette théorie se vérifie. Pour l'instant, 52 dates américaines composent la tournée mondiale de Taylor Swift, The Eras Tour. Aucune ville en Europe n'est pour l'instant fixée.

