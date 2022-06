Vidéo: watson

Copin comme cochon

«Les influenceuses, on est d'accord qu'elles influencent personne?»

Marie-Adèle n'aime pas grand monde. Mais elle éprouve un mépris tout particulier à l'égard des influenceuses et de leurs codes promo à la con.

«Coucou les filles! Utilisez mon code promo CRACHELATHUNE10 pour profiter d'un incroyable rabais de 10% sur cette crème pour le corps dont vous n’avez pas besoin qui me permettra de continuer à vivre dans ma villa à Dubaï, youpiiiie!»

Marie-Adèle n'aime pas les influenceuses. Elle a l'impression qu'elles sont toujours sur la corde raide, à hésiter entre vendre un énième produit de beauté à leur «commu», ou sortir un semi-automatique et dézinguer tout le monde. Mais au fond, ce qui énerve le plus Marie-Adèle, c'est d'admettre qu'elle est bel et bien... influencée.

