Copin comme cochon

«Venir t'aider à déménager, sache que ça me saoule»

Marie-Adèle Copin râle pour tout et n'importe quoi. Elle s'attaque cette fois à ses potes radins (ou pauvres) qui lui demandent de l'aide pour porter des cartons au lieu de payer de vrais déménageurs.

«Les potes qui t'appellent pour te demander de les aider à déménager, ils te vendent ça comme un moment sympa où on va boire des bières et manger des pizzas, mais c'est un mensonge, c'est l'enfer.»

Marie-Adèle n'aime pas porter des cartons. Elle n'aime pas non plus les gens qui ne portent pas de cartons, la laissant galérer à tout faire elle-même. A-t-elle le choix? Non, c'est bien ça le pire dans l'histoire...

La politique, elle trouve ça chiant.

Devoir partager des tapas au resto aussi, elle déteste.

Bon, si jamais, pour les fans absolus, voici la tronche de Marie-Adèle.