Copin comme cochon

«Les couples sur Insta, j'ai envie de les plonger dans de l'acide»

Marie-Adèle aime critiquer les gens. Surtout ceux qui lui donnent le bâton pour se faire battre: les couples cucul sur Instagram, par exemple.

«Joyeux anniversaire mon cœur, à nos 4 ans d'amour, I love you to the moon and back!» Voilà le genre de phrases sur Instagram qui donne des sueurs froides à Marie-Adèle. Le plus souvent, ces quotes accompagnent des photos de couples qui suintent la niaiserie. De quoi lui faire faire une syncope.

Le mielleux, le douçâtre, le cucul lui donnent de vilaines remontées acides. D'ailleurs, si vous êtes du genre à vomir votre amour sur les réseaux sociaux, il se pourrait bien qu'elle vous noie dans un lac d'acide. Prudence...

