Copin comme cochon

«Je hais les chats... et les gens qui ont des chats»

Marie-Adèle n'aime pas grand-chose. Rien, pour ainsi dire. Mais elle éprouve une haine toute particulière à l'égard des chats (et des gens qui aiment ces mignons petits félins, évidemment).

«Non mais sérieusement, le chat, il chie dans une boîte et on trouve ça mignon? Faut être complètement taré pour adopter un tel animal, ça fout de la litière partout, ça mange de la pâtée qui pue la mort et ça griffe le canapé Roche Bobois, non merci, quoi.»

Au cas où ça n'était pas clair, Marie-Adèle déteste les chats et tout ce qui a trait à cet animal. Cet être suprême (le félin, donc, pas la méchante blonde) ne manque pourtant pas de chien (je n'assume pas cette vanne).

Et vous, votre animal préféré? Le chien. Le chat. Marie-Adèle.

