«Les Lausannois en galère dans la neige... Respectez-vous, quoi»

Marie-Adèle n'aime pas devoir venir à Lausanne pour le travail. Alors si en plus il y a de la neige et des bobos urbains embourbés dans trois centimètres... C'est carrément atroce.

Golden Globes 2023: Spielberg sacré meilleur réalisateur

Les Golden Globes ont fait leur grand retour mardi à la télévision, distinguant notamment le réalisateur américain Steven Spielberg. Concernant les séries, Abbott Elementary, House of the Dragon et The White Lotus ont été couronnées.

De nombreux poids lourds d'Hollywood étaient présents dans la salle, malgré les scandales qui ont terni l'image de ces récompenses.