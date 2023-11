Danny Khezzar, le jeune chef aux multiples talents

Ah oui, et en passant, il vient aussi de sortir son premier livre de cuisine : Le livre d'or de Danny Khezzar. Hyperactif, on disait?

En plus de mener d'une main de velours la cuisine de l'hôtel Président Wilson, il trouve encore le temps de publier, entre deux services, des vidéos de ses recettes sur son compte Instagram . Et ça cartonne! Le jeune homme de 27 ans n'en est pas peu fier:

«Spot», c'est un nouveau format, fait par et pour les réseaux sociaux, pour découvrir l'univers d'un créateur de contenus romand. Mais comme on est gentils, on vous l'offre aussi sur le site de watson ❤️.

Cédric Grolet a raison de vendre ce bonhomme des neiges à 90 francs

Le pâtissier le plus malin (et donc le plus détesté) de la planète vient de dévoiler sa bûche de Noël. Trop moche et trop chère comme le scande Internet cette semaine? Non: poétique et abordable.

Yves Saint Laurent proposerait ses costards à vingt balles qu'on les snoberait fissa. Le luxe, désolé les pauvres, déambulera toujours sur une corde économique un poil plus épaisse et moins rationnelle que celle de la Coop Pronto. Tout comme un sac à main ne sera jamais un médicament (quoique), une tranche de cake n'a jamais ambitionné de devenir une tranche d'impôt. Alors si on arrêtait, parfois, de comparer les biens de première et de dernière nécessité?