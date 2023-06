Le Genevois a mérité sa place en finale.

«Thank you Danny, c’est brillant»: récap' de la demi-finale de Top Chef

Attention spoiler! Le cuisinier genevois étoilé a obtenu son ticket en finale de Top Chef, l'émission culinaire ultra-populaire diffusée sur M6. La finale de la saison 14 promet de belles surprises.

Une vraie remontada. Alors qu'il s'était fait éliminer en début de saison, le cuisinier romand Danny Khezzar était revenu par la petite porte, en intégrant «La brigade secrète» d’Hélène Darroze. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça lui a réussi! Mercredi, les trois candidats en lice - Danny, Mathieu et Hugo - ont tout fait pour se départager. Les trois thèmes étaient quant à eux imposés par chacun des participants aux deux autres. Le but de ces derniers? Battre, sur son propre terrain, celui qui lançait le défi.

Le Romand – qui rappelons-le, est aussi rappeur à ses heures perdues –, a misé sur sa créativité désormais bien connue pour convaincre les papilles so selective des jurés. En choisissant la cuisine moléculaire, Danny a su pousser ses rivaux dans leurs retranchements. En particulier Mathieu, pas très à l'aise avec le thème.

«Tactiquement, c’est super. Très malin. Punaise!» Le Chef Etchebest cuisineaz.com

«Thank you Danny, c’est brillant» Glenn Viel cuisineaz.com

Danny a de son côté sué pour accomplir le défi de choix de Mathieu: la tourte au faisan.

Danny Khezzar gagne son ticket pour la finale sur M6👇 Vidéo: twitter

Pour bien apprêter le produit phare plébiscité par Hugo, soit la racine d’endive, Danny a choisi de se replonger en enfance, quand «son père lui préparait de l’endive à l’orange», relaie le site cuisineaz.com.

Le Genevois s'est qualifié d'office pour la finale. Pour Hugo et Mathieu, à égalité, c'était serré. C'est finalement ce dernier qui a dû rendre son tablier.

La finale de Top Chef saison 14 opposera donc Hugo à Danny, et sera diffusée mercredi 7 juin sur M6, dès 21h10.

Danny est également dans la musique: Les Frères Bizzy (Lfb) - Sapo 👇 Vidéo: watson

