Au secours, ces 27 animaux ont besoin d'aide!

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

«Avatar 2» en passe de devenir le plus gros succès de l'année

Avec un peu plus de 6 millions d’entrées, le nouveau film de James Cameron pourrait détrôner Top Gun: Maverick en tant que plus gros succès de 2022. Une nouvelle qui redonne espoir aux exploitants de salles de cinéma, où le public se fait de plus en plus absent.

Avatar: la voie de l'eau est en passe de devenir le plus gros succès de l'année au cinéma en France. Selon les chiffres compilés jeudi par Disney, plus de 6,1 millions de spectateurs avaient embarqué pour l'astre Pandora depuis sa sortie, le 14 décembre.