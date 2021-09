Vous n'êtes pas seuls! Voici 25 animaux qui travaillent

Mettre son phone dans la bouche? Vous allez vous surprendre à le faire

Un jeu tourne en ce moment sur les réseaux. Il consiste à mettre dans sa bouche le haut-parleur de son smartphone pendant qu'il joue de la musique pour faire un son électronique.

On vous conseille de nettoyer votre téléphone avant de faire cette opération. C'est franchement limite côté hygiène. Après, suivez les instructions du canard👇.

Oui, quand on ouvre et quand on ferme la bouche autour du haut-parleur, on se prend pour Eiffel 65 ou les Daft Punk. D'ailleurs, c'est sûrement comme ça que les deux musiciens casqués créaient leurs chansons (un mythe se brise). Les puristes me soufflent dans l'oreillette qu'on appelle ça une talkbox, un genre de boîtier avec un …