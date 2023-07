C'est lundi! Voici 27 images d'animaux drôles et adorables

14 des filles les plus sexy selon Maxim en 2023

Alors, profitez de ce petit moment fait de mignonneries, et à bientôt dans la colonne des commentaires ! 😁

Et pour ceux qui sont déjà en vacances (les petits chanceux), on vous rappelle que rire, c'est toujours aussi bon pour la santé.

Cute News, everyone!

Plus de «Divertissement»

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Les plus lus

Tom Cruise va-t-il sauver le cinéma avec «Mission: Impossible»? Verdict

Après Top Gun: Maverick, Tom Cruise continue sa mission messianique de sauver le cinéma, et revient avec le très attendu Mission: Impossible - Dead Reckoning, Partie 1. Que vaut le blockbuster estival où «tout est fait pour de vrai»?

Lorsque Top Gun: Maverick fit son score mirobolant dépassant le milliard de dollars de recettes lors de sa sortie en 2022, Steven Spielberg a tenu lui-même à féliciter Tom Cruise lors de la cérémonie des Oscars en lui disant les mains posées sur ses épaules: «You saved Hollwood's ass!». C'est un fait, depuis le Covid-19 et la suprématie des plateformes de streaming, l'exploitation des salles est en souffrance (Indiana Jones est un flop) et seuls quelques films arrivent miraculeusement à remplir les salles. Cette année, Super Mario Bros. le film sera l'unique métrage à rejoindre le podium des films milliardaires où l'on retrouve les suites de Top Gun et Avatar.