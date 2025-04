Cute news

Dans Cute News cette semaine: des chiens qui volent

Corina Mühle Suivez-moi

Cute News, tout le monde!

En me promenant le week-end dernier, j'ai découvert deux bébés moutons. L'un d'eux n'avait probablement que quelques jours et avait encore une partie de son cordon ombilical desséché qui pendait. Bien sûr, je vous ai apporté des photos et des vidéos.

Le yin et le yang.

Image: corina mühle

Si vous regardez bien, vous verrez le cordon ombilical.

Image: corina mühle

Cute news © imgur

C'est le printemps et cette abeille est bien chargée.

Image: corina mühle

Bonjour!

C'est enfin la plus belle saison de l'année.

De quel animal peut-il s'agir?

Les concierges sont au balcon.

Désolé, patron, la circulation est folle aujourd'hui.

Vous aimez les loutres? Vous allez adorer cette maman loutre.

Le lundi matin:

Ces toutous sont si duveteux.

Ces chiens appartiennent à la race hongroise Mudi et sont des chiens de troupeau.

<3

Le chat d'un ami n'a eu qu'un seul chaton. Juste un petit chaton parfait. C'est si mignon.

La langue de la semaine!

Une rencontre qui fait rêver et un peu peur en même temps.

Il n'y aura jamais assez de loutres dans les Cute News.



Il est temps de passer à un mini spécial: les chiens dans les airs.

Vous ne verrez rien de plus cool aujourd’hui:

Engagement total.

Prendre une pose effrontée en sautant? Aucun problème pour ce toutou.

Vous ne trouverez pas de meilleur gardien de foot.

Chien ou avion? On ne le saura jamais.

Engagement total.

L'essentiel est que la peluche soit dans la bouche.

On ne me trouvera jamais ici.

Meilleurs amis.

Miam!

Allez, bonne semaine!

Les Cute News, c'est terminé pour aujourd'hui. See you Nesquik!

