Cute news

27 superbes photos d'animaux, parce que c'est lundi

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, tout le monde!

Une nouvelle semaine commence. Place donc à une nouvelle série de photos d'animaux. Et aujourd'hui, à la lumière de l'actualité, nous nous intéressons de plus près au plus grand chat sauvage d'Europe.

Commençons par ces vaches plus cool que vous et moi.

C'est par où le buffet petit-déjeuner?

Cute news © imgur

Peut-on faire plus petit???

Bonjour, c'est quoi le numéro de votre coiffeur qu'on y aille jamais?

Attention, méchant parapluie

Au secours, de l'herbe!

Fpaghetti? Quelle Fpaghetti?

La langue de la semaine:

A propos de langue:

Combien de fois je vais le répéter, on ne joue pas avec la nourriture!

Quand le goûter devient une douche.

Cette semaine, les lynx du zoo de Goldau dans le canton de Schwytz ont eu des petits

Image: parc animalier de Goldau

Aaaaw! 🥰

Image: Natur- und Tierpark Goldau

Profitons de cette occasion pour parler du lynx en Suisse

Image: Natur- und Tierpark Goldau

Le chat sauvage était complètement éteint en Suisse avant que plusieurs animaux ne soient introduits dans le Jura et les Alpes en 1971.

Image: imago images

Il n'existe pas de chiffres précis sur le nombre de lynx vivant en Suisse. On en dénombre environ 250 dans l'ensemble de la région alpine et environ 70 dans le Jura. On estime qu'environ 250 lynx vivent en Suisse.

Ce que l’on sait en revanche, c’est que sa population en Suisse est en constante augmentation depuis 2010.

Image: imago images

Cependant, en raison du faible nombre d'animaux relâchés dans les années 1970 et de l'absence de croisements entre les populations, les échanges génétiques sont insuffisants. Une consanguinité sévère pourrait entraîner un effondrement de la population.

Image: imago images

Selon Pro Natura, des malformations et des malformations cardiaques sont déjà observées chez les lynx suisses. Certains animaux présentaient des souffles cardiaques inhabituels ou des cicatrices cardiaques. Des animaux sans oreilles ont également été découverts dans le Jura.

En Suisse, nous avons la plus grande population de lynx d’Europe et donc une responsabilité particulière en matière de conservation et de protection.

Image: imago images

Et bonne nouvelle : les lynx tuent rarement du bétail en Suisse. Il leur est plus facile de trouver de la nourriture près des villes.

Image: imago images

C'est tout pour aujourd'hui avec les lynx.

Image: imago images

Revenons à nos mouffettes

Rencontre improbable

C'est à ça que ressemblent les anges?

Inséparables

Allet, bonne semaine!

N’oubliez pas de bien vous hydrater!

Les Cute News, c'est terminé pour aujourd'hui. See you Nesquik!

