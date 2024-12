Par ici! Voici 27 superbes photos d'animaux

Shaka Ponk arrête la musique et c'est pour une bonne cause

Le groupe a donné son dernier concert à l’Accor Arena de Paris-Bercy. Le Final F* Up tour sera le dernier pour Shaka Ponk, qui s'arrête par conviction écologique.

En général, quand un groupe se sépare, c'est parce que les égos sont blessés et que les membres ne se supportent plus. Mais, dans le cas de Shaka Ponk, la raison est bien plus noble: c’est par engagement envers la cause écologique que les six membres du groupe ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, Shaka Ponk a donné son ultime concert le samedi 30 novembre, à Paris.