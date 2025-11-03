dégagé
Divertissement
Cute news

27 animaux adorables pour booster votre lundi

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.
03.11.2025, 05:3703.11.2025, 05:37
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Aujourd'hui, on vous régale avec une édition spéciale: on vous a concocté une liste d'animaux au pelage particulier. Les motifs qui se dessinent sur leur corps sont parfois fascinants, et amusants. Qu’il s’agisse de chats avec des «sourcils» ou d’une poule avec des petits cœurs sur ses plumes, aujourd’hui, ça va être «aww!»

 Est-ce qu’il a sorti son masque spécialement pour Halloween?

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199770241/
Image: pinterest

«Haha, j’ai un plus joli fessier que toi!»

cute news tier kuh kalb https://ch.pinterest.com/pin/3799980930815666/
Image: pinterest

S’il te plaît, ne pleure pas :(

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/nice-QgsoC9p#/t/aww
Image: imgur

Il est toujours prêt pour une surprise:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198541892/
Image: pinterest

Chacun un sourcil

cutenews tier katze https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1nz4nzi/no_dna_test_needed/
Image: reddit

Ce poulain est tellement stylé!

cute news tier fohlen pferd https://ch.pinterest.com/pin/26317979043492104/
Image: pinterest

🥰

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/heart-pqhgk1r#/t/aww
Image: imgur

Vous arrivez à le voir?

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/296674694178684912/
Image: pinterest

Une tête de «mais pourquoi??»

cute news tier kuh https://ch.pinterest.com/pin/58476495158419479/
Image: pinterest

Au lieu de la langue, voici le nez de la semaine

cute news tier hund https://twitter.com/dog_rates/status/907272188641902594
Image: x

On dirait qu’elle porte un costume 🥹

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957181298383/
Image: pinterest

«C» comme Cute News!

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/120049146304295507/
Image: pinterest

Ce toutou a une tenue pour le jour et pour la nuit en même temps

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/3588874697678101/
Image: pinterest

L’étoile la plus brillante du ciel félin

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DN3PW-v3MCI/
Image: instagram

Pratique, un bonnet intégré!

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/13651605114886027/
Image: pinterest

Quand on a un peu trop forcé sur l’eyeliner

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957181298357/
Image: pinterest

Avez-vous déjà vu un chat aussi suspect?

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DIErGu8R8A6/
Image: instagram

<3

cute news tier kuh https://ch.pinterest.com/pin/27584616463108815/
Image: pinterest

Il est coupé en deux

cute news tier vogel papagai https://www.flickr.com/photos/23506271@N06/26690893991
Image: flickr

Le pelage le plus liké du poulailler

cute news tier huhn https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/cyt9fu/this_chicken_with_shaped_hearted_spots/#lightbox
Image: reddit

Une biquette...dans une biquette!

cute news tier ziege https://www.reddit.com/r/aww/comments/zseg10/baby_goat_with_mini_goat_pattern_on_fur_oc/
Image: reddit
Surprise

Zorro, s'il se réincarne en chat:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/3237030978354282/
Image: pinterest

Magnifique!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198535372/
Image: pinterest

Casque ou frange?

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/297800594131964112/
Image: pinterest

Oh, un lama death metal!

cute news tier llama https://www.reddit.com/r/Eyebleach/comments/15dxozc/not_your_traditional_aww_but_my_neighbors_llama/
Image: reddit

L'imprimante n'avait plus d'encre:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957200693474/
Image: pinterest

Un beau geste pour conclure:

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DMuCt85OTnc/
Image: instagram

Ne prenez pas ça au sérieux, on vous aime tous! 🫶

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
Thèmes
