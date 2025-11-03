27 animaux adorables pour booster votre lundi

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.

Cute News, everybody!

Aujourd'hui, on vous régale avec une édition spéciale: on vous a concocté une liste d'animaux au pelage particulier. Les motifs qui se dessinent sur leur corps sont parfois fascinants, et amusants. Qu’il s’agisse de chats avec des «sourcils» ou d’une poule avec des petits cœurs sur ses plumes, aujourd’hui, ça va être «aww!»

Est-ce qu’il a sorti son masque spécialement pour Halloween?

«Haha, j’ai un plus joli fessier que toi!»

S’il te plaît, ne pleure pas :(

Il est toujours prêt pour une surprise:

Chacun un sourcil

Ce poulain est tellement stylé!

🥰

Vous arrivez à le voir?

Une tête de «mais pourquoi??»

Au lieu de la langue, voici le nez de la semaine

On dirait qu’elle porte un costume 🥹

«C» comme Cute News!

Ce toutou a une tenue pour le jour et pour la nuit en même temps

L’étoile la plus brillante du ciel félin

Pratique, un bonnet intégré!

Quand on a un peu trop forcé sur l’eyeliner

Avez-vous déjà vu un chat aussi suspect?

<3

Il est coupé en deux

Le pelage le plus liké du poulailler

Une biquette...dans une biquette!

Zorro, s'il se réincarne en chat:

Magnifique!

Casque ou frange?

Oh, un lama death metal!

L'imprimante n'avait plus d'encre:

Un beau geste pour conclure:

Ne prenez pas ça au sérieux, on vous aime tous! 🫶