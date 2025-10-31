29 sucreries improbables qu'on ne trouve qu'aux Etats-Unis
Des gushers parfum myrtille et raisin
Les «gushers», du nom de ces infâmes pâtes de fruit aux fruits acidulées, se mettent aux couleurs d'Halloween avec une version spéciale Mercredi.
Du frosting Halloween
Les Américains adorent recouvrir leurs gâteaux et autres pâtisseries de ce glaçage ô combien léger et diététique.
Encore du frosting
Vous préférez cette version?
Des Oréos aux couleurs de l’horreur
Après tout, quoi de plus chimique qu'un Oréo normal qu'un Oréo orange et vert fluo?
Le vert vous coupe l’appétit?
Pas de problème, il existe la version «simplement» orange.
D’adorables bonbons courge
Avouez que c'est trop chou.
Des marshmallows fantômes
Ceux-ci sont aussi d'une mignonnerie absolue, on est d'accord?
Des Haribo Harry Potter
Avis aux fans.
Des caramels à la pomme
Les célèbres Werther's allemands passés dans la matrix américaine.
Du cake Mercredi
Plus flippant ou plus appétissant?
Des Twinkies
Ceux qui ont déjà goûté aux «Twinkies», savant mélange de cake fourré à la guimauve, savent qu'il n'y avait pas besoin de les transformer en friandises d'Halloween pour être effrayant.
Des pop cakes Wicked
Ça, ça a l'air particulièrement intense.
Des Cornflakes Wicked
Parce qu'il faut bien manger du vert au petit-déjeuner.
Et une taille de paquet à l'américaine, évidemment. Je pourrais me cacher dedans.
De la pâte à Biscuit Wicked
Décidément, la passion pour le film Wicked va très loin cette année.
Des marshmallows Wicked
Sans doute un peu trop loin.
Vous préférez Stranger Things?
Alors, voici des Chips Ahoy! rien que pour vous. «Netflix and chill», dit le diction.
Plutôt salé? Voici des chips!
Les fameux Cheetos et Doritos tentent aussi les couleurs Halloween - sans changer la recette.
D'autres marques célèbres se déguisent...
Tout comme les fameux Bretzels au chocolat de chez Hershey's. Parce qu'il n'y a rien à changer chez eux.
Voire se transforment un peu
Des Reese's en forme de citrouille, voilà ce qu'il nous manquait dans la vie.
Un kit à pommes d’amour
En Amérique, on raffole des kits pour les pâtisseries soi-disant «maison». Ne manque plus que les pommes, et vous avez tout pour concevoir de superbes pommes d'amour.
Un kit pour glaçons
Votre vie est triste? Mettez des glaçons violets et verts scintillants dans votre Gin tonic, ça ira mieux après.
Un kit à cookies
La tronche de ces petits biscuits est super.
Un kit à cupcakes
Il faut vraiment aimer le vert.
De la pâte à cookies à la courge
On valide en revanche à 150% ce formidable vice américain à mettre de la courge partout.
Même en pot
Hmmmmm... du beurre de courge.
De la pâte à cookies M&M’s
Pour ceux qui ont la flemme de mélanger trois ingrédients, cette pâte à cookies toute faite et prête à étaler au Halloween mix M&M's a l'air cochon.
Pas envie d'allumer le four? Voilà des gâteaux déjà tout faits…
Dieu du Ciel.
Et quand on pensait qu'on pouvait pas faire pire...
Le gâteau doit peser à lui seul 15 kilos.
Plutôt cupcakes?
On ne sait pas vous, mais c'est comme si notre taux de glycémie augmentait juste en faisant défiler les images.