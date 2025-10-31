29 sucreries improbables qu'on ne trouve qu'aux Etats-Unis

Quand il s’agit de célébrer Halloween avec des dingueries, les Américains n’ont pas leur pareil. Voici 29 sucreries étranges et relativement peu inspirantes qu'on ne trouverait pas en Suisse, et qui ont attiré notre attention dans un supermarché Walmart. Accrochez vos estomacs!

Des gushers parfum myrtille et raisin

Les «gushers», du nom de ces infâmes pâtes de fruit aux fruits acidulées, se mettent aux couleurs d'Halloween avec une version spéciale Mercredi.

image: watson dr

Du frosting Halloween

Les Américains adorent recouvrir leurs gâteaux et autres pâtisseries de ce glaçage ô combien léger et diététique.

image: watson dr

Encore du frosting

Vous préférez cette version?

image: watson dr

Des Oréos aux couleurs de l’horreur

Après tout, quoi de plus chimique qu'un Oréo normal qu'un Oréo orange et vert fluo?

image: watson dr

Le vert vous coupe l’appétit?

Pas de problème, il existe la version «simplement» orange.

image: watson dr

D’adorables bonbons courge

Avouez que c'est trop chou.

image: watson dr

Des marshmallows fantômes



Ceux-ci sont aussi d'une mignonnerie absolue, on est d'accord?

image: watson dr

Des Haribo Harry Potter

Avis aux fans.

image: watson dr

Des caramels à la pomme

Les célèbres Werther's allemands passés dans la matrix américaine.

image: watson dr

Du cake Mercredi

Plus flippant ou plus appétissant?

image: watson dr

Des Twinkies

Ceux qui ont déjà goûté aux «Twinkies», savant mélange de cake fourré à la guimauve, savent qu'il n'y avait pas besoin de les transformer en friandises d'Halloween pour être effrayant.

image: watson dr

Des pop cakes Wicked

Ça, ça a l'air particulièrement intense.

image: watson dr

Des Cornflakes Wicked

Parce qu'il faut bien manger du vert au petit-déjeuner.

image: watson dr

Et une taille de paquet à l'américaine, évidemment. Je pourrais me cacher dedans.

De la pâte à Biscuit Wicked

Décidément, la passion pour le film Wicked va très loin cette année.

image: watson dr

Des marshmallows Wicked

Sans doute un peu trop loin.

image: watson dr

Vous préférez Stranger Things?

Alors, voici des Chips Ahoy! rien que pour vous. «Netflix and chill», dit le diction.

image: watson dr

Plutôt salé? Voici des chips!

Les fameux Cheetos et Doritos tentent aussi les couleurs Halloween - sans changer la recette.

image: watson dr

D'autres marques célèbres se déguisent...

Tout comme les fameux Bretzels au chocolat de chez Hershey's. Parce qu'il n'y a rien à changer chez eux.

image: watson dr

Voire se transforment un peu

Des Reese's en forme de citrouille, voilà ce qu'il nous manquait dans la vie.

image: watson dr

Un kit à pommes d’amour

En Amérique, on raffole des kits pour les pâtisseries soi-disant «maison». Ne manque plus que les pommes, et vous avez tout pour concevoir de superbes pommes d'amour.

image: watson dr

Un kit pour glaçons

Votre vie est triste? Mettez des glaçons violets et verts scintillants dans votre Gin tonic, ça ira mieux après.

image: watson dr

Un kit à cookies

La tronche de ces petits biscuits est super.

image: watson dr

Un kit à cupcakes

Il faut vraiment aimer le vert.

image: watson dr

De la pâte à cookies à la courge

On valide en revanche à 150% ce formidable vice américain à mettre de la courge partout.

image: watson dr

Même en pot

Hmmmmm... du beurre de courge.

De la pâte à cookies M&M’s

Pour ceux qui ont la flemme de mélanger trois ingrédients, cette pâte à cookies toute faite et prête à étaler au Halloween mix M&M's a l'air cochon.

image: watson dr

Pas envie d'allumer le four? Voilà des gâteaux déjà tout faits…

Dieu du Ciel.

image: watson dr

Et quand on pensait qu'on pouvait pas faire pire...

Le gâteau doit peser à lui seul 15 kilos.

image: watson dr

Plutôt cupcakes?

On ne sait pas vous, mais c'est comme si notre taux de glycémie augmentait juste en faisant défiler les images.

image: watson dr

C'en est trop? Vous sentez poindre le diabète? Allez, courage... On revient vers vous bientôt avec une version Noël!

Et de magnifiques Cornflakes elfiques! image: watson dr

Ou encore, des pâtes à cookies avec la tronche du Père Noël. image: watson dr