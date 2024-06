Votre lundi sera plus joyeux grâce à ces 29 images d'animaux

Chaque lundi matin à partir de 6 heures, vous trouverez sur watson les Cute News. Il s'agit d'une collection d'images et de vidéos d'animaux drôles et attendrissantes qui sont devenues virales sur Internet la semaine dernière.

«Enceinte, je me suis habillée comme Hailey Bieber et j'ai morflé»

Le mannequin, enceinte de Justin Bieber, ne porte pas de vêtements de maternité. Les médias et les réseaux sociaux s'extasient devant ses looks, mais pour l'avoir fait, on ne tient pas toute la journée avec un bouton de jeans qui nous rentre dans le bide.

En ce moment, les réseaux sociaux et les médias people sont obsédés par les looks de Hailey Bieber. La femme de Justin Bieber attend son premier enfant. Au lieu de porter des vêtements pour femmes enceintes, elle s'habille «normalement». Normalement, c'est-à-dire que vous ne la verrez jamais avec un jeans de grossesse, ceux qui ont un gros élastique au niveau de la taille. Et on la comprend. D'abord, être stylée en toutes circonstances, ça fait partie de son job de mannequin, et en plus, ces fringues de grossesse sont vraiment moches.