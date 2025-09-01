Vous avez mérité 27 images d'animaux adorables

C'est parti pour les «Cute News», une compilation de photos et de vidéos d'animaux amusantes et attendrissantes qui sont devenues virales sur Internet la semaine précédente.
01.09.2025, 05:3601.09.2025, 05:36
Cute News, everybody!
Besoin d'un peu de réconfort? Alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons même découvrir un oiseau portant le nom d'un ordre monastique.
Allez, leggoooOOOOOooooo!!
Debout, maintenant!
Aujourd'hui, nous partons en voyage.
La coiffure de la semaine:
Plus droit, le dos...
Il a toujours les bons réflexes...
Il n’existe pas de photobomb parf...
A moi!
La langue de la semaine:
Attendez, le chat doit d'abord charger
Pour tous ceux qui ont besoin d’un câlin en ce moment:
Une leçon d'escalade réussie
Le camouflage est au point
La vie d’une chèvre est formidable
Les pigeons sont tout de même extraordinaires...
L'amour fraternel
Avez-vous déjà vu une biche uriner? Non? Maintenant, oui.
Pour en apprendre quelque chose aujourd'hui, regardons un oiseau appelé le Cotinga capucin
Image: imago images
Ils ont été nommés ainsi d'après les moines capucins, car leur plumage brun autour de leur tête chauve ressemble aux capuches de ces religieux
Le Cotinga capucin est également connu pour ses cris particuliers. En effet, ceux-ci sonnent un peu comme des «A» et des «O».
Vous pouvez écouter leurs cris ici. Certains les décrivent comme le bruit d'une tronçonneuse ou le mugissement d'un veau.
Cette espèce d'oiseau vit dans les forêts tropicales humides du nord de l'Amérique du Sud, notamment en Colombie, au Venezuela et au Brésil
Sa nourriture est composée de nombreux fruits différents, ainsi que d'insectes à l'occasion
Pendant la saison des amours, les oiseaux se réunissent en grands groupes et les mâles font la parade. Pour cela, ils mettent notamment en valeur leur tête chauve.
Une fois qu'une femelle a choisi un partenaire approprié, ils construisent un nid rudimentaire près de cet endroit pour élever leurs petits
Bon, assez parlé du Cotinga capucin!
Retournons au salon de coiffure
Il faut toujours rassembler un peu d’isolant pour le nid
En route pour une nouvelle semaine!
C'est tout pour aujoud'hui! A bientôt, c'te équipe!
Plus d'articles sur des animaux mignons
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat
Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
Gap lance une pub avec le groupe pop Katseye
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Pour beaucoup, Hawaï évoque une île tropicale paradisiaque. Pourtant, son histoire est marquée par une colonisation longue et violente. La série Chief of War retrace, pour la première fois, la complexité de ce passé à travers le regard des peuples autochtones.
JKa‘iana (ason Momoa) se tient sur un wa'a kaulua, un double canoë à voile manœuvré par plusieurs hommes. Sous ses pieds, les vagues de l’océan Pacifique se déchaînent, tandis que les îles hawaïennes s’étendent en arrière-plan. Il retire alors sa cape de feuilles séchées, puis plonge dans l’eau azurée pour un combat acharné, puisque celui-ci tente de capturer un requin.