Vous avez mérité 27 images d'animaux adorables

C'est parti pour les «Cute News», une compilation de photos et de vidéos d'animaux amusantes et attendrissantes qui sont devenues virales sur Internet la semaine précédente.

Cute News, everybody!

Besoin d'un peu de réconfort? Alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons même découvrir un oiseau portant le nom d'un ordre monastique.

Allez, leggoooOOOOOooooo!!

Debout, maintenant!

Aujourd'hui, nous partons en voyage.

La coiffure de la semaine:

Plus droit, le dos...

Il a toujours les bons réflexes...

Il n’existe pas de photobomb parf...

A moi!

La langue de la semaine:

Attendez, le chat doit d'abord charger

Pour tous ceux qui ont besoin d’un câlin en ce moment:

Une leçon d'escalade réussie

Le camouflage est au point

La vie d’une chèvre est formidable

Les pigeons sont tout de même extraordinaires...

L'amour fraternel

Avez-vous déjà vu une biche uriner? Non? Maintenant, oui.

Pour en apprendre quelque chose aujourd'hui, regardons un oiseau appelé le Cotinga capucin

Ils ont été nommés ainsi d'après les moines capucins, car leur plumage brun autour de leur tête chauve ressemble aux capuches de ces religieux

Le Cotinga capucin est également connu pour ses cris particuliers. En effet, ceux-ci sonnent un peu comme des «A» et des «O».

Vous pouvez écouter leurs cris ici. Certains les décrivent comme le bruit d'une tronçonneuse ou le mugissement d'un veau.

Cette espèce d'oiseau vit dans les forêts tropicales humides du nord de l'Amérique du Sud, notamment en Colombie, au Venezuela et au Brésil

Sa nourriture est composée de nombreux fruits différents, ainsi que d'insectes à l'occasion

Pendant la saison des amours, les oiseaux se réunissent en grands groupes et les mâles font la parade. Pour cela, ils mettent notamment en valeur leur tête chauve.

Une fois qu'une femelle a choisi un partenaire approprié, ils construisent un nid rudimentaire près de cet endroit pour élever leurs petits

Bon, assez parlé du Cotinga capucin!

Retournons au salon de coiffure

Il faut toujours rassembler un peu d’isolant pour le nid

En route pour une nouvelle semaine!