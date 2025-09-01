assez ensoleillé16°
Cute news

Vous avez mérité 27 images d'animaux adorables

C'est parti pour les «Cute News», une compilation de photos et de vidéos d'animaux amusantes et attendrissantes qui sont devenues virales sur Internet la semaine précédente.
01.09.2025, 05:3601.09.2025, 05:36
Corina Mühle
Cute News, everybody!

Besoin d'un peu de réconfort? Alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons même découvrir un oiseau portant le nom d'un ordre monastique.

Allez, leggoooOOOOOooooo!!

Debout, maintenant!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Aujourd'hui, nous partons en voyage.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

La coiffure de la semaine:

cute news tier huhn https://ch.pinterest.com/pin/348958671146692711/
Image: pinterest

Plus droit, le dos...

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/20125529579554564/
Image: pinterest

Il a toujours les bons réflexes...

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/15551561209582303/
Image: pinterest

Il n’existe pas de photobomb parf...

cute news tier taube https://ch.pinterest.com/pin/7810999345738165/
Image: pinterest

A moi!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

La langue de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Attendez, le chat doit d'abord charger

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/422281211696399/
Image: pinterest

Pour tous ceux qui ont besoin d’un câlin en ce moment:

cute news tier krokodil https://ch.pinterest.com/pin/901705156623280935/
Image: pinterest

Une leçon d'escalade réussie

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Le camouflage est au point

GIF animéJouer au GIF
Image: tiktok

La vie d’une chèvre est formidable

cute news tier ziegen https://ch.pinterest.com/pin/1121888957197929734/
Image: PINTEREST

Les pigeons sont tout de même extraordinaires...

cute news tier taube https://ch.pinterest.com/pin/183169909840487104/
Image: pinterest

L'amour fraternel

cute news tier hund katze https://www.instagram.com/p/DNkqiBrNfLw/
Image: instagram

Avez-vous déjà vu une biche uriner? Non? Maintenant, oui.

GIF animéJouer au GIF
Image: tiktok

Pour en apprendre quelque chose aujourd'hui, regardons un oiseau appelé le Cotinga capucin

Kapuzinerkotinga Perissocephalus tricolor, Guyana, Südamerika Capuchinbird Perissocephalus tricolor perched on a branch in the grasslands of Guyana Copyright: imageBROKER/glennbartley iblcrr13558192.j ...
Image: imago images

Ils ont été nommés ainsi d'après les moines capucins, car leur plumage brun autour de leur tête chauve ressemble aux capuches de ces religieux

cute news tier vogel kapuzinerkotinga https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1lhyauv/the_capuchinbird_perissocephalus_tricolor_is/
Image: reddit

Le Cotinga capucin est également connu pour ses cris particuliers. En effet, ceux-ci sonnent un peu comme des «A» et des «O».

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Vous pouvez écouter leurs cris ici. Certains les décrivent comme le bruit d'une tronçonneuse ou le mugissement d'un veau.

Cette espèce d'oiseau vit dans les forêts tropicales humides du nord de l'Amérique du Sud, notamment en Colombie, au Venezuela et au Brésil

Image

Sa nourriture est composée de nombreux fruits différents, ainsi que d'insectes à l'occasion

cute news tier vogel Kapuzinerkotinga
Image: creative commons

Pendant la saison des amours, les oiseaux se réunissent en grands groupes et les mâles font la parade. Pour cela, ils mettent notamment en valeur leur tête chauve.

cute news tier vogel Kapuzinerkotinga
Image: creative commons

Une fois qu'une femelle a choisi un partenaire approprié, ils construisent un nid rudimentaire près de cet endroit pour élever leurs petits

Image

Bon, assez parlé du Cotinga capucin!

cute news tier vogel Kapuzinerkotinga https://ch.pinterest.com/pin/32510428550441441/
Image: pinterest

Retournons au salon de coiffure

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199475506/
Image: pinterest

Il faut toujours rassembler un peu d’isolant pour le nid

GIF animéJouer au GIF
Image: tiktok

En route pour une nouvelle semaine!

GIF animéJouer au GIF
Image: tiktok
C'est tout pour aujoud'hui! A bientôt, c'te équipe!
