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Vous voulez des animaux mignons? On en a!

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Nouveau lundi, nouvelles photos d'animaux super mignons. Et n'oubliez pas: restez à l'ombre aujourd'hui et buvez beaucoup d'eau!

On commence aujourd'hui avec ces adorables petites chèvres que j'ai vues récemment.

Image: cmu

J'aurais adoré ramener le petit à la maison. 😻

Image: cmu

J'ai également récemment croisé ces cygnes adolescents.

Image: cmu

La maison lui appartient désormais.

S'il n'y a pas de nourriture pour chat dans la boîte... 😾

Il a essayé…

Langue de la semaine:

Avez-vous pris votre petit-déjeuner aujourd'hui?

😉

Nous avons tous besoin de nous calmer un peu aujourd'hui.

Le chat a une quête annexe pour vous.

Quand le premier réveil sonne le lundi matin.

Préparez-vous au plus grand bâillement que vous ayez jamais vu:

Est-il toujours disponible à l'adoption? 😻

Je prendrai bien soin de lui, promis!

Encore des chèvres!

A vos marques, prêts, partez!

Nous voulons apprendre quelque chose aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter l'écureuil de Bornéo.

Comme leur nom l'indique, ces écureuils vivent dans les forêts tropicales de Bornéo.

Leurs incisives très longues leur ont valu le surnom d'écureuils vampires.

Le nom «écureuil vampire» provient également de légendes locales. Selon ces histoires, ces écureuils chassent les petits cerfs, ne mangeant qu'une partie de leurs entrailles et laissant le reste.

Cette légende a été réfutée par les scientifiques. Les écureuils vampires ont besoin de leurs dents acérées pour casser des graines très spécifiques. Même avec un marteau, ces graines sont presque impossibles à ouvrir.

Les scientifiques n'ont pas encore déterminé pourquoi leur queue est si touffue par rapport à leur corps. Son volume est 30 % supérieur à celui de leur corps. On suppose qu'ils utilisent leur queue pour distraire les prédateurs potentiels.

Revenons à nos chers écureuils.

Doggo profite pleinement de la vie.

Ses premiers pas?

S'agit-il d'une plainte officielle concernant la qualité insuffisante de la nourriture?

Un petit coup de nez pour dire au revoir.