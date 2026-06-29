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Vous voulez des animaux mignons? On en a!

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Vous voulez des animaux mignons? On en a!

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
29.06.2026, 05:3229.06.2026, 05:32
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Nouveau lundi, nouvelles photos d'animaux super mignons. Et n'oubliez pas: restez à l'ombre aujourd'hui et buvez beaucoup d'eau!

On commence aujourd'hui avec ces adorables petites chèvres que j'ai vues récemment.

ziegen
Image: cmu
C'est terrifiant

J'aurais adoré ramener le petit à la maison. 😻

ziege
Image: cmu

J'ai également récemment croisé ces cygnes adolescents.

schwäne
Image: cmu

La maison lui appartient désormais.

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Image: reddit

S'il n'y a pas de nourriture pour chat dans la boîte... 😾

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/funny/comments/1ucmswe/my_cat_finding_out_the_tin_i_opened_contained/
Image: reddit

Il a essayé…

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Image: reddit

Langue de la semaine:

cute news tier robbe https://ch.pinterest.com/pin/720013059193332826/
Image: pinterest

Avez-vous pris votre petit-déjeuner aujourd'hui?

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😉

cute news tier taube https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1uc2pkw/wink_wink/
Image: reddit
Des chiens détecteurs de sperme permettent 4 arrestations en Suisse

Nous avons tous besoin de nous calmer un peu aujourd'hui.

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Image: reddit

Le chat a une quête annexe pour vous.

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DZ6Gf6FGBd7/?img_index=2
Image: instagram

Quand le premier réveil sonne le lundi matin.

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/Dachshund/comments/1ua211w/waking_up_from_a_nap_and_not_knowing_what_year_it/
Image: reddit

Préparez-vous au plus grand bâillement que vous ayez jamais vu:

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Image: reddit

Est-il toujours disponible à l'adoption? 😻

Je prendrai bien soin de lui, promis!

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Image: imgur

Encore des chèvres!

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A vos marques, prêts, partez!

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Image: instagram

Nous voulons apprendre quelque chose aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter l'écureuil de Bornéo.

Borneo-Hörnchen https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1ucld50/tufted_ground_squirrel_rheithrosciurus_macrotis/
Image: reddit

Comme leur nom l'indique, ces écureuils vivent dans les forêts tropicales de Bornéo.

Borneo-Hörnchen
Image: borneomammals

Leurs incisives très longues leur ont valu le surnom d'écureuils vampires.

Borneo-Hörnchen
Image: creative commons

Le nom «écureuil vampire» provient également de légendes locales. Selon ces histoires, ces écureuils chassent les petits cerfs, ne mangeant qu'une partie de leurs entrailles et laissant le reste.

Borneo-Hörnchen https://ch.pinterest.com/pin/327707310366581913/
Image: pinterest

Cette légende a été réfutée par les scientifiques. Les écureuils vampires ont besoin de leurs dents acérées pour casser des graines très spécifiques. Même avec un marteau, ces graines sont presque impossibles à ouvrir.

Borneo-Hörnchen https://www.inaturalist.org/taxa/46243-Rheithrosciurus-macrotis/browse_photos
Image: chien lee

Les scientifiques n'ont pas encore déterminé pourquoi leur queue est si touffue par rapport à leur corps. Son volume est 30 % supérieur à celui de leur corps. On suppose qu'ils utilisent leur queue pour distraire les prédateurs potentiels.

Borneo-Hörnchen
Image: creative commons

Revenons à nos chers écureuils.

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Doggo profite pleinement de la vie.

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Ses premiers pas?

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S'agit-il d'une plainte officielle concernant la qualité insuffisante de la nourriture?

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Un petit coup de nez pour dire au revoir.

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/corgi/comments/1ubxwsd/boop/
Image: reddit
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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Comment l'Europe défie la vague de chaleur

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source: sda / michel euler
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