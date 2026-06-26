beau temps34°
DE | FR
burger
Divertissement
Animaux

Elle fait preuve d'un courage héroïque face à une attaque de grizzli

Vidéo: watson

C'est terrifiant

Une randonneuse a filmé une scène terrifiante au Canada : un jeune grizzly chargeant dans sa direction, ciblant son chien. Son sang-froid exceptionnel face au prédateur émeut la toile.
26.06.2026, 18:4726.06.2026, 18:47

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux suscite la stupeur et l'admiration des internautes.

En pleine randonnée, une femme dont l'identité reste anonyme a réussi à filmer avec une stabilité déconcertante son face-à-face avec un grizzly particulièrement menaçant.

Il y a plein de nouveaux bébés dans ce zoo suisse

L'animal venait de manifester un intérêt sinistre pour son chien. Malgré le danger de mort imminent, la randonneuse a su garder son calme, ce qui lui vaut aujourd'hui les éloges de la Toile pour son courage et ses compétences impressionnantes de vidéaste dans une situation extrême.

Une traque terrifiante au cœur de l'Alberta

La scène s'est déroulée à Kananaskis, une région sauvage située dans la province de l'Alberta, au Canada. Les images montrent ce qui semble être un jeune grizzly en train de traquer activement le chien de la randonneuse. Face à la menace, la femme tente de repousser le prédateur en criant et en haussant la voix de manière ferme.

10 endroits magiques pour dormir au milieu des animaux en Suisse

Le plantigrade semblait focalisé sur le chien, lequel apparaissait totalement terrifié et soumis. Au moment où le canidé a tourné le dos, le grizzly a brusquement chargé l'animal et sa maîtresse, se retrouvant à une distance effroyablement courte d'eux.

Quelques instants plus tard, alors que la femme continuait de crier en reculant, l'animal a finalement fait demi-tour et s'est dirigé vers les bois voisins, mettant fin à cette poursuite terrifiante.

Comment la séquence se termine:

Vidéo: watson

Un rappel pour tous

C'est une amie de la victime, Elysia Boyd, qui a relayé la séquence sur Instagram en précisant: «Cette vidéo a été prise par une de mes amies, c'est la rencontre avec un ours la plus folle que j'aie jamais vue et c'est un miracle qu'elle et son chien s'en soient sortis sains et saufs».

Elle a profité de cette publication pour rappeler une règle de sécurité essentielle : «Que cela serve de rappel pour toujours porter un spray anti-ours lors d'une randonnée en territoire sauvage. Une rencontre peut survenir à tout moment».

Le zoo de Zurich a caché ces oursons jusqu'à maintenant​

Au milieu de la terreur provoquée par les images, l'incroyable stabilité de la caméra a tout de même prêté à sourire. Un internaute a ainsi plaisanté : «Juste un petit conseil pour tous ceux qui n'arrivent pas à garder leur caméra stable en marchant, en conduisant ou en regardant un coucher de soleil : contactez cette dame et prenez des cours».

(jod)

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Qu&#039;est-ce que le natto, le «super-aliment» controversé du Japon?
Qu'est-ce que le natto, le «super-aliment» controversé du Japon?
de Tomohiro OSAKI, Sarah LAI, Los Angeles
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Angèle change de cap
Angèle change de cap
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ricky Martin a débarqué sur scène avec le maillot de la Nati
En ouverture du Pully Live Festival, la star portoricaine a livré un concert festif, rassembleur et furieusement assumé. Entre tubes intemporels, chorégraphies sensuelles et clin d'œil final à une Suisse victorieuse au Mondial, Ricky Martin a rappelé qu'il existait une forme de kitsch qui, comme lui, ne prend pas une ride.
Il suffit de deux chansons pour comprendre que Ricky Martin n'est pas venu jusqu'à Pully (VD), près de Lausanne, pour capitaliser tranquillement sur sa gloire passée, assis sagement sur un tabouret.
L’article