Vidéo: watson

C'est terrifiant

Une randonneuse a filmé une scène terrifiante au Canada : un jeune grizzly chargeant dans sa direction, ciblant son chien. Son sang-froid exceptionnel face au prédateur émeut la toile.

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Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux suscite la stupeur et l'admiration des internautes.

En pleine randonnée, une femme dont l'identité reste anonyme a réussi à filmer avec une stabilité déconcertante son face-à-face avec un grizzly particulièrement menaçant.

L'animal venait de manifester un intérêt sinistre pour son chien. Malgré le danger de mort imminent, la randonneuse a su garder son calme, ce qui lui vaut aujourd'hui les éloges de la Toile pour son courage et ses compétences impressionnantes de vidéaste dans une situation extrême.

Une traque terrifiante au cœur de l'Alberta

La scène s'est déroulée à Kananaskis, une région sauvage située dans la province de l'Alberta, au Canada. Les images montrent ce qui semble être un jeune grizzly en train de traquer activement le chien de la randonneuse. Face à la menace, la femme tente de repousser le prédateur en criant et en haussant la voix de manière ferme.

Le plantigrade semblait focalisé sur le chien, lequel apparaissait totalement terrifié et soumis. Au moment où le canidé a tourné le dos, le grizzly a brusquement chargé l'animal et sa maîtresse, se retrouvant à une distance effroyablement courte d'eux.

Quelques instants plus tard, alors que la femme continuait de crier en reculant, l'animal a finalement fait demi-tour et s'est dirigé vers les bois voisins, mettant fin à cette poursuite terrifiante.

Comment la séquence se termine: Vidéo: watson

Un rappel pour tous

C'est une amie de la victime, Elysia Boyd, qui a relayé la séquence sur Instagram en précisant: «Cette vidéo a été prise par une de mes amies, c'est la rencontre avec un ours la plus folle que j'aie jamais vue et c'est un miracle qu'elle et son chien s'en soient sortis sains et saufs».

Elle a profité de cette publication pour rappeler une règle de sécurité essentielle : «Que cela serve de rappel pour toujours porter un spray anti-ours lors d'une randonnée en territoire sauvage. Une rencontre peut survenir à tout moment».

Au milieu de la terreur provoquée par les images, l'incroyable stabilité de la caméra a tout de même prêté à sourire. Un internaute a ainsi plaisanté : «Juste un petit conseil pour tous ceux qui n'arrivent pas à garder leur caméra stable en marchant, en conduisant ou en regardant un coucher de soleil : contactez cette dame et prenez des cours».

(jod)