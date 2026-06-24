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Le Guide Michelin étoile Eatrenalin à EuropaPark, Rust

Le Guide Michelin étoile Eatrenalin à EuropaPark, Rust
Le restaurant Eatrenalin a séduit les inspecteurs du Guide Michelin.Image: montage watson

Ce restaurant d'Europa-Park décroche une étoile au Guide Michelin

Le Guide Michelin a dévoilé son palmarès annuel et une surprise se cache dans les nouveaux restaurants étoilés.
24.06.2026, 14:5924.06.2026, 14:59

Les étoiles Michelin de cette année ont été décernées. Parmi les nouveaux lauréats figure une «expérience gastronomique futuriste», selon les inspecteurs, située à Europa-Park, à Rust.

Le restaurant «Eatrenalin», situé à Europa-Park à Rust, fait désormais partie des établissements gastronomiques de premier plan pour sa cuisine moderne et créative.

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«Sur place, au cours de l'expérience multisensorielle Eatrenalin d'environ deux heures, les convives sont transportés sur des Floating Chairs ultra-modernes à travers différentes salles aux thématiques changeantes, où ils dégustent des bouchées et des plats assortis», peut-on lire sur le site internet du Guide Michelin. Les inspecteurs s'enthousiasment pour une «expérience gastronomique presque futuriste, certainement unique au monde»:

«Le résultat se traduit par des plats modernes et créatifs, inspirés par des influences internationales et élaborés avec des ingrédients de première qualité pour un équilibre des saveurs parfait. Un exemple concret est «Umami – la cinquième dimension de l'Asie»: cabillaud noir, consommé japonais, oignon nouveau, radis, et gyoza de canard, ciboulette, shiitake. La soirée est clairement structurée et organisée sans accroc, se terminant par des boissons raffinées au bar.»
Le Guide Michelin

Dans l'assiette, on retrouve ainsi des plats modernes et créatifs, d'inspiration internationale, dont l'équilibre des saveurs est d'une précision chirurgicale. Deux menus de huit services sont proposés: l'un avec viande et poisson, l'autre en version végétarienne, tous deux accompagnés d'un accord mets-boissons adapté. (dpa/t-online/hun)

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