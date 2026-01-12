Vous voulez 27 photos d'animaux extraordinaires? Par ici!

ciel couvert-2°
Les Cutes News sont déjà de retour! Installez-vous confortablement pour votre minute de détente animale.
12.01.2026, 05:3412.01.2026, 05:34
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Il fait un froid de canard dehors, mais ça ne nous empêchera pas d'admirer des animaux extraordinaires. La semaine passée, on en a même vu quelques-uns qui profitaient de la neige. C'est génial, non? Allons-y!

La bagarre la plus mignonne du jour

Cute Morning!

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Enfin, de la neige!

cute news tier schneeleopard https://www.reddit.com/r/snowleopards/comments/1pqxql3/daily_snow_leopards_day_1647/
Image: reddit

Tout le monde est bien emmitouflé?

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Quand il existe une version miniature de vous-même:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/VoidCats/comments/1pid7lf/atlas/
Image: reddit

Qui n'a pas encore désinstallé son sapin de Noël?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/ChristmasCats/comments/1pgiadb/this_is_the_official_trouble_spot_this_season/
Image: reddit

Une petite sieste entre deux tâches.

cute news tier krokodil https://www.reddit.com/r/Crocodiles/comments/1q2otpv/teenager_taking_an_afternoon_nap/
Image: reddit

La bonne nouvelle de la semaine: un photographe animalier et plongeur est parvenu, pour la première fois, à prendre des photos sous-marines d’un phoque de Ross. Jusqu’à présent, seules des photos prises depuis la terre ferme étaient disponibles.

rossrobbe https://www.instagram.com/p/DSvAxJKDes4/?img_index=1
Image: justin hofmann

Le phoque de Ross étant relativement rare, on sait peu de choses à son sujet, si ce n'est que les deux tiers de ses proies sont des calmars et qu'il vit en Antarctique.

rossrobbe https://www.instagram.com/p/DSvAxJKDes4/?img_index=1
Image: justin hofman

Et maintenant, sur terre 🦭:

Portrait of female Ross seal (Ommatophoca rossi) showing distinctive thick neck. Ross Sea, Antarctica. December 2009. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1289950 SuexFloodx-xTD Portrait of Female Ross Se ...
Image: imago stock&people

Oh! Un voleur de nez!

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Faire des anges dans la neige avec son cheval 🥰

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Attention aux routes verglacées!

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Il est reparti les pattes vides.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Elle a toujours une version miniature d'elle. 😻

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

La langue de la semaine:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198537133/
Image: pinterest
Vous n'avez rien vu de plus mignon aujourd'hui

«Tout ce qui ressemble à une boîte, est une boîte. Periodddd.»

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198851789/
Image: pinterest

Nous arrivons à la partie éducative de la semaine: voici un calao à crête blanche.

Weissschopf-Hornvogel
Image: creative commons

Cette espèce d'oiseau africain vit en Afrique subsaharienne occidentale.

White-crested hornbill / Western long-tailed hornbill Horizocerus albocristatus / Tockus albocristatus, native to Central and West Africa 33343TLG
Image: imago images

Ses longues plumes de queue aux extrémités blanches sont particulièrement remarquables. Elles sont plus longues que son corps.

White-crested hornbill / Western long-tailed hornbill Horizocerus albocristatus / Tockus albocristatus, native to Central and West Africa 33343TLG
Image: imago images

Pendant la saison des amours, la femelle s'enferme dans un terrier qu'elle bouche avec de la boue et des excréments, ne laissant que de petites ouvertures pour que le mâle puisse lui apporter de la nourriture. Ceci garantit la sécurité des œufs et des oisillons jusqu'à leur envol.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Les calaos à crête blanche peuvent vivre jusqu'à 30 ans, une durée de vie incroyablement longue pour un oiseau.

Hornbill in the nature habitat. Western Long-tailed Hornbill, Horizocerus albocristatus, sitting on the branch in the tropic fores, Hornbill in the nature habitat. Western Long-tailed Hornbill, Horizo ...
Image: imago images

Ce qui est également remarquable, c'est que des interactions sociales complexes ont été observées chez ces animaux. Celles-ci incluent le toilettage mutuel et la recherche de nourriture en commun.

Weißschopf-Hornvogel Horizocerus albocristatus, adult, auf Baum, wachsam, Afrika, captive White-crested Hornbill Horizocerus albocristatus, adult, on tree, vigilant, Africa, captive Copyright: imageBR ...
Image: imago images

Leur habitat est principalement constitué de forêts denses et humides.

Weissschopf-Hornvogel in Ghana
Image: creative commons

Un oiseau d'une beauté incroyable!

Weissschopf-Hornvogel
Image: creative commons

Quand vous n'êtes pas allé chez le coiffeur depuis un an.

cute news tier lama https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198537192/
Image: pinterest

Quand le film refuse de se terminer.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Et maintenant, on quitte l'écran et on file dans la neige!

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/aww/comments/1q594zr/i_tried_to_get_a_nice_normal_picture_of_ahsoka/
Image: reddit
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
