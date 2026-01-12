Cute news

Vous voulez 27 photos d'animaux extraordinaires? Par ici!

Les Cutes News sont déjà de retour! Installez-vous confortablement pour votre minute de détente animale.

Cute News, everybody!

Il fait un froid de canard dehors, mais ça ne nous empêchera pas d'admirer des animaux extraordinaires. La semaine passée, on en a même vu quelques-uns qui profitaient de la neige. C'est génial, non? Allons-y!

Cute Morning!

Enfin, de la neige!

Tout le monde est bien emmitouflé?

Quand il existe une version miniature de vous-même:

Qui n'a pas encore désinstallé son sapin de Noël?

Une petite sieste entre deux tâches.

La bonne nouvelle de la semaine: un photographe animalier et plongeur est parvenu, pour la première fois, à prendre des photos sous-marines d’un phoque de Ross. Jusqu’à présent, seules des photos prises depuis la terre ferme étaient disponibles.

Le phoque de Ross étant relativement rare, on sait peu de choses à son sujet, si ce n'est que les deux tiers de ses proies sont des calmars et qu'il vit en Antarctique.

Et maintenant, sur terre 🦭:

Oh! Un voleur de nez!

Faire des anges dans la neige avec son cheval 🥰

Attention aux routes verglacées!

Il est reparti les pattes vides.

Elle a toujours une version miniature d'elle. 😻

La langue de la semaine:

«Tout ce qui ressemble à une boîte, est une boîte. Periodddd.»

Nous arrivons à la partie éducative de la semaine: voici un calao à crête blanche.

Cette espèce d'oiseau africain vit en Afrique subsaharienne occidentale.

Ses longues plumes de queue aux extrémités blanches sont particulièrement remarquables. Elles sont plus longues que son corps.

Pendant la saison des amours, la femelle s'enferme dans un terrier qu'elle bouche avec de la boue et des excréments, ne laissant que de petites ouvertures pour que le mâle puisse lui apporter de la nourriture. Ceci garantit la sécurité des œufs et des oisillons jusqu'à leur envol.

Les calaos à crête blanche peuvent vivre jusqu'à 30 ans, une durée de vie incroyablement longue pour un oiseau.

Ce qui est également remarquable, c'est que des interactions sociales complexes ont été observées chez ces animaux. Celles-ci incluent le toilettage mutuel et la recherche de nourriture en commun.

Leur habitat est principalement constitué de forêts denses et humides.

Un oiseau d'une beauté incroyable!

Quand vous n'êtes pas allé chez le coiffeur depuis un an.

Quand le film refuse de se terminer.

Et maintenant, on quitte l'écran et on file dans la neige!