Des moutons ont envahi un supermarché en Allemagne. Image: TikTok

Vous n'avez rien vu de plus mignon aujourd'hui

C'est une drôle de surprise qu'ont eue les clients d'un magasin Penny en Allemagne, lundi 5 janvier. Un troupeau de moutons a pris d'assaut les rayons avant d'être chassé grâce à une employée.

Les images sont lunaires, mais attendrissantes: lundi 5 janvier, une horde de moutons a envahi le supermarché Penny à Burgsinn, en Allemagne, causant l'étonnement des clients et des employés.

On vous montre: Vidéo: extern / rest

Que s'est-il passé?

«Les animaux se sont séparés de leur troupeau et ont d'abord atterri sur le parking», raconte Jürgen Kippes, le gérant de l'établissement, dans les colonnes du Spiegel. Les moutons se sont ensuite rassemblés devant la porte avant d'entrer et de prendre d'assaut les rayons, au point qu'un client s'est même réfugié sur le tapis roulant de la caisse.

Bonjour Monsieur! Image: TikTok

«J'étais à l'arrière du magasin et je déballais des conserves. Soudain, ma collègue à la caisse a crié: "Venez s'il vous plaît!" Cela semblait urgent» Jürgen Kippes der spiegel

Le gérant se rend alors vers les caisses et découvre la scène:

«Les moutons étaient près des caisses automatiques et ils bêlaient»

Selon les hypothèses, si les herbivores se sont retrouvés dans cette situation cocasse, c'est parce qu'ils auraient suivi une femme avec un sac qui faisait du bruit, les laissant croire qu'elle avait de la nourriture. Elle se serait toutefois arrêtée vers les caisses, raison pour laquelle le troupeau s'est «retrouvé un peu coincé là», poursuit Jürgen Kippes.

Dodus et duveteux

Il aura fallut un certain temps avant de faire sortir les bêtes:

«Les moutons étaient bien dodus et duveteux. On les a attrapés, on a essayé de les pousser ou de les tirer, mais ils étaient trop lourds. Ils ne bougeaient pas, ils broutaient» Jürgen Kippes

Après 20 minutes d'efforts – les animaux ont tout de même eu le temps de mettre le bazar et de répandre leurs excréments sur le sol –, l'une des employées a eu l'idée de taper très fort sur le tapis roulant d'une caisse. Ce bruit a «remplacé celui d'un berger allemand qui aboie pour rassembler les bêtes», lance le journaliste du Spiegel. Le résultat a été concluant, puisque le troupeau a pris la fuite.

Le propriétaire a finalement été contacté et il a pu retrouver ses animaux. Il explique que son troupeau compte 600 moutons et qu'un petit groupe s'est égaré.

Après cette mésaventure, une entreprise de nettoyage est venue remettre le magasin en ordre. «Les dégâts financiers sont minimes, conclut le gérant. Nous ne facturerons rien au berger.» (ag)