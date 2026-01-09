bien ensoleillé
Cette bagarre entre un cerf et un rhinocéros fait fondre la Toile

La bagarre la plus mignonne du jour

Jeudi, au zoo de Wrocław en Pologne, Bambi s'est levé en choisissant la violence.
09.01.2026, 17:0209.01.2026, 17:02

C'est le combat le plus adorable, et le plus inattendu du jour. Sur le ring nous avons, d'un côté, Maruśka, un rhinocéros femelle pesant près de 1,7 tonne. De l'autre, un muntjac de Reeves, une sorte de cerf de poche originaire d’Asie qui dépasse à peine les 50 centimètres.

Ce chat rarissime a été repéré en Thaïlande

On assiste alors à une charge héroïque (ou désespérée) du petit cervidé qui a littéralement mis un coup de boule au mastodonte, avant de le poursuivre dans l'enclos. C’est ce que l’on appelle avoir les yeux plus gros que le ventre.

Mais alors, pourquoi tant de haine dans un si petit corps? La réponse est, sans surprise, biologique (et très masculine). Non, ce n'est pas un accès de folie passager, mais juste de l'amour. Ou plutôt, des hormones.

Le zoo explique que cette agitation est directement liée à la période de chaleur de sa partenaire, ce qui provoque chez le mâle une montée de testostérone telle qu'il en déborde littéralement. Il se doit donc d'évacuer ce surplus d'énergie pour affirmer sa puissance et prouver à tout le monde que c'est bien lui le patron.

Maciej Okupnik, soigneur au zoo, a expliqué au média local Wrocław.pl que cette cohabitation est parfaitement normale. Si les muntjacs sont des animaux très territoriaux qui marquent leur zone à l'aide de glandes situées près des yeux, les rhinocéros s'en moquent éperdument. Ces derniers font preuve de tolérance, car ils savent pertinemment qu'ils ne craignent personne, hormis les tigres.

Vous n'avez rien vu de plus mignon aujourd'hui

Voilà pourquoi la très joueuse rhinocéros laisse le petit muntjac bomber le torse et vivre sa meilleure vie de «mâle alpha» en toute tranquillité.

David contre Goliath au zoo👇

