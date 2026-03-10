On ne déconne pas, c'est du sérieux. Image: www.imago-images.de

Il se passe de drôles de trucs au Royaume-Uni

A Dorking, des dizaines de participants ont couru avec leur partenaire sur le dos pour décrocher un fût de bière et une place aux mondiaux. Pardon?

Plus de «Divertissement»

A Dorking, dans le Surrey, certains passent leur dimanche à courir… avec leur partenaire sur les épaules. La course annuelle de «portage d’épouse» y a réuni des dizaines de participants venus affronter un parcours de 380 mètres dans une ambiance aussi sportive déjantée britannique.

Le principe est simple: un membre du duo porte l’autre sur ses épaules et doit franchir le circuit le plus vite possible. Sur le parcours, les équipes doivent éviter des bottes de foin, franchir une montée et traverser une «Splash Zone», où des spectateurs armés de pistolets à eau arrosent les coureurs.

Vidéo: watson

La plupart des équipes utilisent la fameuse «prise estonienne»: la personne portée est suspendue tête en bas dans le dos du coureur, les jambes croisées devant son visage.

Importée des pays nordiques, cette tradition sportive vient de Finlande, où se tiennent les championnats du monde depuis les années 1990. La version britannique de la course existe depuis 2008 et attire chaque année des participants prêts à tester leur endurance.

Contrairement à ce que son nom suggère, il n’est pas nécessaire d’être marié pour participer. La personne transportée peut être un partenaire, un ami ou un membre de la famille. Une règle toutefois: elle doit peser au moins 50 kilos et porter un casque. On ne déconne pas avec la sécurité.

Les vainqueurs repartent avec un fût de bière locale et surtout une qualification pour les championnats du monde en Finlande. On se réjouit. (jah)