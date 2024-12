Quelqu'un a dit: superbes photos d'animaux?

On aurait pu écrire une introduction pour vous dire comme chaque semaine qu'on vous a trouvé les meilleurs photos et gifs d'animaux que l'internet a à offrir. Mais oublions ça et passons tout de suite à ce pour quoi vous êtes là.

Vous n'avez pas de cheminée? La Nasa a une idée lunaire

Rien de plus chaleureux pour les Fêtes qu'un feu de bois qui crépite. Sur YouTube, il existe des tas de vidéos de plusieurs heures qui miment une cheminée allumée. La Nasa a sorti sa version.

Quand on n'a pas de cheminée chez soi, on peut prétexter d'en avoir une en projetant sur sa télé ou son ordi une vidéo YouTube de plusieurs heures d'un feu qui crépite. La Nasa a sorti sa version pour les Fêtes de fin d'année et on est sur quelque chose d'un peu plus rock and roll. La vidéo dure 8 heures, elle est en 4K (c'est précisé) et elle fait un boucan d'enfer. Pourquoi? Parce qu'elle est censée reproduire le bruit d'une fusée au décollage.