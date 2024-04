C'est lundi de Pâques, alors voici des lapins géants

Les Cute News, c'est terminé pour aujourd'hui. See you Nesquik!

Mais attention, des lapins géants ou rien! Il existe quatre races: le lapin géant des Flandres, le lapin géant papillon français, le lapin géant continental et le géant bélier. Ils pèsent entre 5 et 22 kilos, dépendant de la race.

C'est l'heure de votre dose d'animaux. Et parce qu'aujourd'hui, c'est lundi de Pâques et que les cloches sonnent, que les œufs ont été peints et que les chocolats ont été cachés (ou déjà mangé), on vous offre les plus belles photos de lapins trouvés sur le Net.

Ce chien valaisan est devenu une star

Odin est un berger suisse. Si des milliers de personnes l'adorent sur Instagram et TikTok, c'est pour une raison en particulier.

Des chiens très suivis sur les réseaux, c'est comme les influenceuses à Dubaï, il y en a à la pelle. Mais Odin a quelque chose en plus. Certes il est Valaisan et mignon, mais ça ne suffit pas dans la jungle d'Instagram et de TikTok. Ses maîtres Lenka et Hynek l'ont bien compris et ont donc trouvé un moyen original de le démarquer des autres toutous en le filmant avec ce qu'on appelle une caméra Insta360. Il s'agit d'une caméra embarquée qui donne l'impression d'avoir une perche invisible intégrée et qui, comme son nom l'indique, assemble les images dans une sphère à 360 degrés.