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27 photos d'animaux drôles pour un lundi plus détendu

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Envie de rire? 27 photos d'animaux drôles pour un lundi plus détendu

Nouveau lundi, nouvelle série de clichés et GIFs d'animaux, pour vous faire oublier l'actualité morose.
27.07.2026, 05:2927.07.2026, 05:29
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Une nouvelle semaine est lancée. Pour fêter cela, voici une liste de photos qui sauront vous faire sourire. Au menu: des chats marrants, et des singes qui méritent d'être connus.

Quand enfin, les Cute News sont leur grand retour:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/VoidCats/comments/1v1izj8/he_saw_a_squirrel/
Image: reddit

Un petit câlin de motivation.

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1v1ouqj/do_burros_count/
Image: reddit

Juste .

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Image: reddit
Les piqûres de tiques sont en hausse: cela pose un autre problème en Suisse

Voilà comment fonctionne un lave-vaisselle.

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957208686454/
Image: pinterest

Qui frappe à ma porte?

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Image: reddit

Restez toujours près de maman.

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Image: reddit

La même chose s'applique ici:

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Image: reddit

La langue de la semaine:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/738449670157783848/
Image: pinterest

Le chat voit une boîte en carton = le chat s'assoit.

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Image: reddit

La communication laisse encore un peu à désirer.

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Image: reddit

Une petite sieste entre les deux.

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/1121888957211269648/
Image: pinterest

Rhôôôô!! Trop mignoOOOooon!

cute news tier kuh https://www.reddit.com/r/Cows/comments/1v0yn4l/went_and_checked_on_this_little_chonker_today/
Image: reddit
Vous avez un chien? Attention à cette nouvelle amende au Tessin

<3

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209557416/
Image: pinterest

Grumpy Cuteness:

cute news tier hydrax https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1uwpm1w/rock_hydrax_procavia_capensis/
Image: reddit

Hello!

cute news tier bär https://ch.pinterest.com/pin/836262224600630107/
Image: pinterest

«Tu regardes quoi?!»

cute news tier deer https://ch.pinterest.com/pin/729160995940587666/
Image: pinterest

La semaine dernière, des chercheurs ont annoncé avoir découvert une nouvelle espèce de singe.

Colobus congoensis Likweli
Image: ZGF / Daniel Rosengren – Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF)

«Découverte» signifie ici que l'espèce a été scientifiquement confirmée. Les populations locales connaissent depuis longtemps l'existence de ces singes.

likweli (Colobus congoensis)
Image: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Les singes ont les lèvres orange et sont appelés Likweli par les habitants.

likweli (Colobus congoensis)
Image: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Ils sont très timides et se cachent dans les forêts primaires du Congo.

likweli (Colobus congoensis)
Image: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Les Likweli ne sont que la cinquième espèce de singe africain «nouvelle» décrite par les scientifiques au cours des 75 dernières années.

likweli (Colobus congoensis)
Image: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Leurs cris ressemblent à un rugissement et sont principalement observés au crépuscule:

Vidéo: YouTube/Reuters

Compte tenu de leur aire de répartition restreinte, de la rareté des observations et de la perte croissante de leur habitat, ces singes sont classés comme espèce en danger.

likweli (Colobus congoensis)

Leurs plus proches parents sont les colobes noirs.

likweli (Colobus congoensis)

Cependant, des analyses d'ADN ont désormais confirmé que les Likweli constituent une espèce distincte.

likweli (Colobus congoensis)

Miam, salade.

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Image: reddit

A la semaine prochaine!

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Image: instagram
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
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