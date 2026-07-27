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Envie de rire? 27 photos d'animaux drôles pour un lundi plus détendu

Nouveau lundi, nouvelle série de clichés et GIFs d'animaux, pour vous faire oublier l'actualité morose.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Une nouvelle semaine est lancée. Pour fêter cela, voici une liste de photos qui sauront vous faire sourire. Au menu: des chats marrants, et des singes qui méritent d'être connus.



Quand enfin, les Cute News sont leur grand retour:

Un petit câlin de motivation.

Juste là.

Voilà comment fonctionne un lave-vaisselle.

Qui frappe à ma porte?

Restez toujours près de maman.

La même chose s'applique ici:

La langue de la semaine:

Le chat voit une boîte en carton = le chat s'assoit.

La communication laisse encore un peu à désirer.

Une petite sieste entre les deux.

Rhôôôô!! Trop mignoOOOooon!

<3

Grumpy Cuteness:

Hello!

«Tu regardes quoi?!»

La semaine dernière, des chercheurs ont annoncé avoir découvert une nouvelle espèce de singe.

Image: ZGF / Daniel Rosengren – Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF)

«Découverte» signifie ici que l'espèce a été scientifiquement confirmée. Les populations locales connaissent depuis longtemps l'existence de ces singes.

Image: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Les singes ont les lèvres orange et sont appelés Likweli par les habitants.

Image: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Ils sont très timides et se cachent dans les forêts primaires du Congo.

Image: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Les Likweli ne sont que la cinquième espèce de singe africain «nouvelle» décrite par les scientifiques au cours des 75 dernières années.

Image: Daniel Rosengren, Frankfurt Zoological Society

Leurs cris ressemblent à un rugissement et sont principalement observés au crépuscule:

Compte tenu de leur aire de répartition restreinte, de la rareté des observations et de la perte croissante de leur habitat, ces singes sont classés comme espèce en danger.

Leurs plus proches parents sont les colobes noirs.

Cependant, des analyses d'ADN ont désormais confirmé que les Likweli constituent une espèce distincte.

Miam, salade.

A la semaine prochaine!