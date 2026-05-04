Les piqûres de tiques sont en hausse et cela génère une autre menace
La saison des tiques a commencé en Suisse. Les cas de maladies transmises par ces arachnides sont actuellement en augmentation, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
L'ensemble de la Suisse est désormais considéré comme une zone à risque, ce qui accroît le danger lié à la méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE), aux bactéries de la borréliose et aux bactéries de la tularémie.
Un produit très nocif pour l'environnement
Ne sont pas seulement touchés les humains, mais aussi les chiens et les chats. De nombreux propriétaires d'animaux recourent donc à des antiparasitaires contre les tiques. Mais l'utilisation de ces produits chimiques a des conséquences sur l'environnement, comme le montre une étude de l'Institut de recherche sur l'eau Eawag.
L'étude porte sur le fipronil, un médicament vétérinaire fréquemment utilisé pour lutter contre les puces et les tiques. Il est appliqué sur la peau de l'animal sous forme de gouttes, et le principe actif se diffuse ensuite à travers le film lipidique de la peau.
En tant que pesticide, le fipronil est interdit en Suisse depuis 2014 déjà. En tant que biocide, par exemple contre les fourmis ou les blattes, il n'est plus autorisé depuis janvier 2026. Mais le principe actif reste autorisé pour les animaux de compagnie.
C'est problématique, car, comme l'explique Sofia Barth, auteure de l'étude à l'Eawag:
Les températures plus clémentes favorisent la prolifération des tiques et prolongent leur période d'activité. Parallèlement, elles incitent la population à passer plus de temps à l'extérieur. 92% des piqûres surviennent pendant les loisirs, dont environ 40% le week-end, ce qui entraîne environ 1400 cas de borréliose et 100 cas de méningo-encéphalite à tiques par an. (Kn.)
Un danger majeur pour les organismes aquatiques
Les organismes aquatiques réagissent souvent de manière sensible à de faibles concentrations, car ils passent toute leur vie dans l'eau et y sont donc constamment exposés. Barth poursuit:
La question se pose alors: pourquoi son utilisation est-elle interdite pour les végétaux, mais pas pour les animaux de compagnie? L'autorisation pour les pesticides est différente de celle pour les médicaments vétérinaires, répond Sofia Barth:
Ainsi, les risques environnementaux n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi lors de l'autorisation.
Après application, le produit peut atteindre les eaux par différentes voies. Les résultats de l'étude montrent que l'antiparasitaire se retrouve en continu dans les eaux via les eaux usées domestiques et les stations d'épuration. Par exemple, indirectement par le lavage des mains après application, par le bain ou le lavage des animaux, ou par le nettoyage de textiles contaminés; et directement lorsque des animaux traités se baignent dans des rivières ou des lacs.
Les humains sont ainsi eux aussi mis en contact avec l'insecticide. La toxicité pour les organismes aquatiques ne permet toutefois pas de conclure directement à un danger pour les humains, précise la chimiste environnementale de l'Eawag.
Outre le fipronil, d'autres insecticides sont utilisés comme antiparasitaires contre les tiques. Egalement sous forme de gouttes ou par le biais de comprimés, de colliers, de sprays ou de shampoings. Ceux-ci contiennent également des insecticides dont la nocivité n'est pas précisément connue.
Des produits dangereux, mais nécessaires
La Société des vétérinaires suisses (SVS) est consciente des risques environnementaux liés au fipronil. C'est pourquoi les antiparasitaires écotoxiques comme le fipronil devraient être utilisés avec soin et le moins possible, écrit la SVS en réponse à notre demande. Elle souligne toutefois:
C'est ce que confirme Manuela Schnyder de l'Institut de parasitologie de l'Université de Zurich. Le fipronil serait un bon produit, important pour le bien-être animal, mais aussi indirectement pour celui des humains. Car l'insecticide est, par exemple, aussi utilisé contre les puces, que les propriétaires d'animaux ne souhaitent pas voir s'introduire dans leur maison via leur chat ou leur chien.
Car les puces peuvent non seulement provoquer de fortes réactions allergiques chez le chat et le chien, mais aussi piquer les humains.
Le risque que représentent les tiques
Les tiques peuvent provoquer des maladies potentiellement mortelles chez les chiens, comme l'explique Manuela Schnyder. On connaît, par exemple, la babésiose, une maladie infectieuse parfois désignée comme le paludisme du chien. C'est pourquoi il n'est pas possible de renoncer à traiter régulièrement chiens et chats à titre préventif, estime Manuela Schnyder de l'Université de Zurich.
Vétérinaires et propriétaires doivent évaluer ensemble si l'utilisation du fipronil est nécessaire. Les alternatives au fipronil sont, comme mentionné, également des insecticides dont l'effet nocif n'est pas clairement établi. Les produits sans insecticide sont moins efficaces et moins fiables, car ils ne tuent pas les tiques, mais les repoussent seulement.
Des moyens pour réduire l'utilisation de fipronil
Il est impossible de dire quelle quantité de fipronil est utilisée en Suisse, selon Schnyder. Notamment parce que les produits peuvent également être commandés à l'étranger ou via Internet. Elle suppose que les traces retrouvées dans les eaux ne proviennent pas uniquement de médicaments vétérinaires, mais aussi d'autres sources non identifiées, tels que d'éventuels produits de protection du bois ou des biocides. Mais, comme les biocides sont aujourd'hui à peine utilisés, le fipronil reste, selon l'étude, la source de contamination la plus probable.
La SVS considère comme problématique le fait que les antiparasitaires comme le fipronil puissent être achetés librement par les propriétaires d'animaux sur Internet, dans les animaleries et en pharmacie, sans conseil vétérinaire professionnel.
Le corps vétérinaire soutient les efforts en cours pour que le fipronil ne puisse plus être acheté en pharmacie, mais uniquement prescrit par des vétérinaires. Les propriétaires d'animaux devraient s'efforcer, par des mesures adaptées, de minimiser autant que possible l'infestation parasitaire. Par exemple, en évitant les zones à forte présence de tiques.
Comment éviter les piqûres de tiques?
- Pour prévenir les piqûres de tiques, il convient de porter des vêtements et des chaussures fermés dans les zones à risque.
- Rentrez vos chaussettes par-dessus le pantalon.
- Utilisez en complément un répulsif anti-tiques (celui-ci n'agit toutefois que pendant une durée limitée).
- Après un séjour en plein air, douchez-vous et frottez-vous bien la peau.
- Inspectez systématiquement votre corps à la recherche de tiques, en particulier aux endroits de prédilection: la région pubienne, l'intérieur des cuisses, les aisselles, derrière les oreilles.
- Evitez de marcher dans les hautes herbes et les buissons.