Les tiques se propagent dans toute la Suisse et transmettent des maladies. Parallèlement, un produit couramment utilisé pour lutter contre ces parasites nuit à l'environnement. Image: Risto Hunt / Adobe Stock

Les piqûres de tiques sont en hausse et cela génère une autre menace

La saison des tiques a commencé, et ce ne sont pas seulement les humains qui se protègent: chiens et chats sont également traités avec des antiparasitaires. Mais ces produits chimiques ont des effets secondaires.

Bruno Knellwolf Suivez-moi

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La saison des tiques a commencé en Suisse. Les cas de maladies transmises par ces arachnides sont actuellement en augmentation, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

L'ensemble de la Suisse est désormais considéré comme une zone à risque, ce qui accroît le danger lié à la méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE), aux bactéries de la borréliose et aux bactéries de la tularémie.

Un produit très nocif pour l'environnement

Ne sont pas seulement touchés les humains, mais aussi les chiens et les chats. De nombreux propriétaires d'animaux recourent donc à des antiparasitaires contre les tiques. Mais l'utilisation de ces produits chimiques a des conséquences sur l'environnement, comme le montre une étude de l'Institut de recherche sur l'eau Eawag.

L'étude porte sur le fipronil, un médicament vétérinaire fréquemment utilisé pour lutter contre les puces et les tiques. Il est appliqué sur la peau de l'animal sous forme de gouttes, et le principe actif se diffuse ensuite à travers le film lipidique de la peau.

En tant que pesticide, le fipronil est interdit en Suisse depuis 2014 déjà. En tant que biocide, par exemple contre les fourmis ou les blattes, il n'est plus autorisé depuis janvier 2026. Mais le principe actif reste autorisé pour les animaux de compagnie.

C'est problématique, car, comme l'explique Sofia Barth, auteure de l'étude à l'Eawag:

«Pour les organismes aquatiques, l'insecticide est très toxique et figure parmi les pesticides qui contaminent le plus les cours d'eau en Suisse. L'introduction de fipronil dans les eaux devrait donc absolument être évitée.»

Augmentation des accidents liés aux tiques Selon la SUVA, le nombre de piqûres de tiques déclarées a nettement augmenté ces dernières années en Suisse: entre 2005 et 2009, environ 9000 piqûres de tiques ont été déclarées chaque année. Entre 2020 et 2024, ce chiffre dépassait déjà les 14 000.



Les températures plus clémentes favorisent la prolifération des tiques et prolongent leur période d'activité. Parallèlement, elles incitent la population à passer plus de temps à l'extérieur. 92% des piqûres surviennent pendant les loisirs, dont environ 40% le week-end, ce qui entraîne environ 1400 cas de borréliose et 100 cas de méningo-encéphalite à tiques par an. (Kn.)



Un danger majeur pour les organismes aquatiques

Les organismes aquatiques réagissent souvent de manière sensible à de faibles concentrations, car ils passent toute leur vie dans l'eau et y sont donc constamment exposés. Barth poursuit:

«Dans le cas du fipronil, des concentrations inférieures à un nanogramme par litre suffisent à provoquer des dommages à long terme chez les organismes aquatiques, comme les petits crustacés.»

La question se pose alors: pourquoi son utilisation est-elle interdite pour les végétaux, mais pas pour les animaux de compagnie? L'autorisation pour les pesticides est différente de celle pour les médicaments vétérinaires, répond Sofia Barth:

«Pour les médicaments vétérinaires, on a jusqu'à présent supposé que les risques pour l'environnement étaient faibles.»

Ainsi, les risques environnementaux n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi lors de l'autorisation.

Après application, le produit peut atteindre les eaux par différentes voies. Les résultats de l'étude montrent que l'antiparasitaire se retrouve en continu dans les eaux via les eaux usées domestiques et les stations d'épuration. Par exemple, indirectement par le lavage des mains après application, par le bain ou le lavage des animaux, ou par le nettoyage de textiles contaminés; et directement lorsque des animaux traités se baignent dans des rivières ou des lacs.

Les humains sont ainsi eux aussi mis en contact avec l'insecticide. La toxicité pour les organismes aquatiques ne permet toutefois pas de conclure directement à un danger pour les humains, précise la chimiste environnementale de l'Eawag.

Outre le fipronil, d'autres insecticides sont utilisés comme antiparasitaires contre les tiques. Egalement sous forme de gouttes ou par le biais de comprimés, de colliers, de sprays ou de shampoings. Ceux-ci contiennent également des insecticides dont la nocivité n'est pas précisément connue.

«Certains d'entre eux sont également très toxiques pour les organismes aquatiques»

Des produits dangereux, mais nécessaires

La Société des vétérinaires suisses (SVS) est consciente des risques environnementaux liés au fipronil. C'est pourquoi les antiparasitaires écotoxiques comme le fipronil devraient être utilisés avec soin et le moins possible, écrit la SVS en réponse à notre demande. Elle souligne toutefois:

«Malgré les risques environnementaux, il n'est pas possible de renoncer entièrement aux antiparasitaires.»

C'est ce que confirme Manuela Schnyder de l'Institut de parasitologie de l'Université de Zurich. Le fipronil serait un bon produit, important pour le bien-être animal, mais aussi indirectement pour celui des humains. Car l'insecticide est, par exemple, aussi utilisé contre les puces, que les propriétaires d'animaux ne souhaitent pas voir s'introduire dans leur maison via leur chat ou leur chien.

Car les puces peuvent non seulement provoquer de fortes réactions allergiques chez le chat et le chien, mais aussi piquer les humains.

Les vétérinaires estiment que les produits anti-tiques sont nécessaires, malgré les risques, pour protéger les animaux et les humains. Image: Susanne Basler

Le risque que représentent les tiques

Les tiques peuvent provoquer des maladies potentiellement mortelles chez les chiens, comme l'explique Manuela Schnyder. On connaît, par exemple, la babésiose, une maladie infectieuse parfois désignée comme le paludisme du chien. C'est pourquoi il n'est pas possible de renoncer à traiter régulièrement chiens et chats à titre préventif, estime Manuela Schnyder de l'Université de Zurich.

Vétérinaires et propriétaires doivent évaluer ensemble si l'utilisation du fipronil est nécessaire. Les alternatives au fipronil sont, comme mentionné, également des insecticides dont l'effet nocif n'est pas clairement établi. Les produits sans insecticide sont moins efficaces et moins fiables, car ils ne tuent pas les tiques, mais les repoussent seulement.

Des moyens pour réduire l'utilisation de fipronil

Il est impossible de dire quelle quantité de fipronil est utilisée en Suisse, selon Schnyder. Notamment parce que les produits peuvent également être commandés à l'étranger ou via Internet. Elle suppose que les traces retrouvées dans les eaux ne proviennent pas uniquement de médicaments vétérinaires, mais aussi d'autres sources non identifiées, tels que d'éventuels produits de protection du bois ou des biocides. Mais, comme les biocides sont aujourd'hui à peine utilisés, le fipronil reste, selon l'étude, la source de contamination la plus probable.

La SVS considère comme problématique le fait que les antiparasitaires comme le fipronil puissent être achetés librement par les propriétaires d'animaux sur Internet, dans les animaleries et en pharmacie, sans conseil vétérinaire professionnel.

Le corps vétérinaire soutient les efforts en cours pour que le fipronil ne puisse plus être acheté en pharmacie, mais uniquement prescrit par des vétérinaires. Les propriétaires d'animaux devraient s'efforcer, par des mesures adaptées, de minimiser autant que possible l'infestation parasitaire. Par exemple, en évitant les zones à forte présence de tiques.

Comment éviter les piqûres de tiques?