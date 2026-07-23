Vous avez un chien? Attention à cette nouvelle amende au Tessin

Les pipis de chiens ont suscité un nombre croissant de plaintes à Chiasso ces dernières semaines. La municipalité réagit en instaurant de nouvelles règles. Les contrevenants devront s’acquitter d’une amende de 100 francs.

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Le sachet à crotte ne suffit plus. Dès le mois d’août, les propriétaires de chiens à Chiasso (TI) devront se munir d’une bouteille d’eau ou d’un autre récipient approprié afin de neutraliser les déjections liquides de leur compagnon à quatre pattes en les arrosant. A défaut, ils s’exposent à une amende de 100 francs. Le quotidien La Regione a été le premier à révéler cette nouvelle réglementation canine dans la ville tessinoise située à la frontière.

Chiasso est peut-être la première commune de Suisse à adopter une telle mesure. A notre connaissance, aucune autre ville ou commune n’impose aux propriétaires de chiens de transporter une bouteille d’eau.

A Chiasso, le propriétaire d'un chien doit mainteant arroser le pipi de son animal, sous peine d'amende. Image: montage watson

Le maire de Chiasso, Bruno Arrigoni (PLR), a expliqué à la Radio télévision suisse de langue italienne (RSI) que, ces dernières semaines et ces derniers mois, les habitants se sont plaints de plus en plus souvent des mauvaises odeurs provoquées par l’urine de chien. La vague de chaleur a encore aggravé le problème.

Le mécontentement suscité par les chiens urinant dans l’espace public ne date toutefois pas d’hier à Chiasso. En juin, une alliance transpartisane a déposé une intervention politique. Des élus allant des Verts à l’UDC ont dénoncé le manque de discipline de certains propriétaires de chiens dans la gestion de l’urine de leur animal. Selon eux, l’urine non neutralisée peut également endommager les bâtiments, nuire à l’image de la ville et entraîner des coûts de nettoyage supplémentaires. La municipalité a repris cette proposition à son compte et a durci le règlement concernant les chiens.

A Côme, l’amende peut atteindre 500 euros

Chiasso mise avant tout sur la prévention. Au cours des prochaines semaines, la police sensibilisera les propriétaires de chiens à cette nouvelle obligation. Une première infraction donnera lieu à un simple avertissement. En cas de récidive, une amende sera infligée.

Selon un micro-trottoir réalisé par la RSI, les personnes concernées accueillent favorablement ces nouvelles règles. «C’est une question de savoir-vivre», estime une propriétaire de chien. Une autre explique qu’elle se déplace de toute façon toujours avec une bouteille d’eau. D’après une porte-parole de la commune de Chiasso, c’est également le cas de nombreux autres propriétaires de chiens.

Cette habitude s’explique peut-être aussi par la proximité de Côme. La ville italienne, située juste de l’autre côté de la frontière, a instauré cette obligation il y a déjà quatre ans. Les sanctions y sont toutefois nettement plus sévères qu’à Chiasso. Toute personne contrôlée avec son chien sans bouteille d’eau à Côme risque une amende pouvant aller jusqu’à 500 euros. D’autres villes européennes, comme Livourne ou Barcelone, imposent elles aussi aux propriétaires de chiens de se munir d’une bouteille d’eau. (trad. hun)