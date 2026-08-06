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Vanessa Paradis annonce sa séparation

French actress Vanessa Paradis, left, and French film director Samuel Benchetrit speak together as they arrive for the premiere of &quot;Chien&quot; in Paris, Monday, March 5, 2018. (AP Photo/Kamil Zi ...
Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit vivait ensemble depuis presque dix ans.Image: AP

Vanessa Paradis n’est plus en couple

La chanteuse et comédienne française Vanessa Paradis a annoncé jeudi sa séparation d'avec le réalisateur et romancier Samuel Benchetrit, après quasiment une décennie de vie commune.
06.08.2026, 17:3506.08.2026, 17:37

«Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit annoncent d'un commun accord leur séparation dans le respect et l'affection qu'ils continuent de se porter», a annoncé son manager dans un court communiqué transmis à l'AFP.

Le couple s'était marié le 30 juin 2018.

Vanessa Paradis, 53 ans, a débuté très jeune, dans les années 1980, sa carrière de chanteuse avec le tube «Joe le taxi». Elle a connu le succès au cinéma notamment avec la comédie romantique «L'Arnacoeur» en 2010.

Samuel Benchetrit, 53 ans, a par exemple réalisé «J'ai toujours rêvé d'être un gangster» et «Asphalte», a monté plusieurs pièces de théâtre, comme «Lapin», et a écrit une dizaine de livres, dont «Reviens» et «La Nuit avec ma femme» en hommage à Marie Trintignant avec laquelle il a été marié. (sda/ats/afp)

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