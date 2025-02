Voici ce que les Suisses achètent le plus sur Galaxus

En 2022, des ours bruns avaient été observés en Basse-Engadine.

Avec tous les animaux merveilleux de ce monde, ceux qui nous sont les plus proches sont malheureusement souvent négligés. C’est pourquoi, aujourd’hui, on se tourne vers la faune suisse, même si les photos suivantes ne proviennent pas toutes de Suisse.

Joël Dicker boycotte Jordan Bardella

Le romancier genevois et d'autres stars des lettres ont refusé de prendre part mercredi au déjeuner annuel des auteurs de best-sellers organisé dans un palace parisien, en présence du président du Rassemblement national, Jordan Bardella.

Joël Dicker a boycotté mercredi une mondanité littéraire à laquelle prenait part le président du Rassemblement national Jordan Bardella, selon une information du journal Libération. Comme d'autres grands noms des lettres – Kamel Daoud (prix Goncourt), Gaël Faye (prix Renaudot), David Foenkinos, etc. –, le romancier et éditeur genevois, à nouveau successful en 2024 avec Un animal sauvage, a annoncé qu'il ne participerait pas au déjeuner annuel réunissant les plus gros vendeurs de livres en France, organisé par le magazine L'Express.